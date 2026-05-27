Приглашаем вас окунуться в изысканную элегантность Абу-Даби и насладиться исследованием её культурных сокровищ.
Вы побываете в великолепной мечети шейха Зайда, прокатитесь по живописной набережной Корниш и посетите Президентский дворец. Осмотрите Лувр Абу-Даби и насладитесь каждый моментом экскурсии по этому невероятному городу.
Описание экскурсии
Большая мечеть шейха Зайда (осмотр внутри ~1,5 ч)
- Вы посетите одну из крупнейших мечетей в мире — знаменитый шедевр из белого мрамора и духовное сердце ОАЭ
- Полюбуетесь золотыми акцентами, хрустальными люстрами и вневременной красотой архитектуры
Набережная Корниш (~30 мин)
- Проедете на машине по ухоженной набережной вдоль бирюзовой воды
- Насладитесь панорамными видами современного города
Деревня наследия (прогулка ~30–40 мин)
- Познакомитесь с традициями и культурой эмиратов
- Узнаете, какой была жизнь здесь до нефтяного бума
Лувр Абу-Даби (осмотр коллекции ~1–1,5 ч)
- Увидите первый художественный музей в арабском мире на острове Саадият
- Полюбуетесь архитектурой, которая сочетает мировое искусство с культовым дизайном
Президентский дворец (Каср Аль Ватан) (посещение ~30–45 мин)
- Осмотрите роскошные интерьеры
- Познакомитесь с государственным и политическим устройством эмиратов
Финиковый рынок (~30 мин)
Попробуете и при желании купите местные вкусности и сувениры.
Парк аттракционов Ferrari World (30 мин, фотостоп)
Увидите самый большой в мире тематический парк в помещении.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Patrol или Toyota Sequoia
- Дорога из Дубая и обратно занимает около 3 часов в общей сложности
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в Лувр Абу-Даби — 75 дирхамов за чел. (~$20,5)
- Входные билеты в Каср Аль Ватан (Президентский дворец) — 60 дирхамов за чел. (~$16)
- Обед — по желанию, примерно $15 на чел.
- Чаевые — на ваше усмотрение
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саджад — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Мы — команда опытных русскоговорящих гидов с глубоким знанием природы, культуры и истории Дубая. Сопровождаем гостей на сафари по дюнам, делимся интересными фактами о флоре и фауне пустыни, рассказываем о жизни бедуинов и традициях региона. Наши программы устроены так, чтобы каждый этап путешествия был безопасным, увлекательным и насыщенным впечатлениями. Опыт работы команды водителей и инструкторов гарантирует высокий уровень комфорта и профессионализма.
