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Один день в сказочном Абу-Даби

Далер Н.
Далер Н. – Гид из Дубая
Один день в сказочном Абу-Даби
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Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Что вы увидите

  • Набережная (Corniche)
  • деревня бедуинов (Heritage Village)
  • финиковый рынок (Dates Market)
  • золотой дворец (Emirates Palace)
  • музей живописи (Louvre)
  • тематический парк феррари (Ferrari World)
  • большая мечеть шейха Зайда (Grand Mosque Abu Dhabi)
  • падащая башня (Capital Gate)
  • круглый небоскрёб (HQ Aldar)
Столица ОАЭ Абу Даби ещё совсем недавно представляла собой островное поселение с небольшими домиками – хижинами.
Сегодня же это центр нефтяного бизнеса, величественные минареты мечетей, самые крутейшие парки 🌳 аттракционов 🎡, великолепные фонтаны, сверкающие небоскребы, зелень садов и парков – таким предстанет Абу Даби восхищенному взору путешественника.
Что входит
  • Индивидуальный автомобиль
  • прохладительные напитки + услуги гида.
Что не входит
  • Входные билеты и питание
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Далер Н.
Далер Н.
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Далер Н. проводит ещё 2 экскурсии

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