большая мечеть шейха Зайда (Grand Mosque Abu Dhabi)
падащая башня (Capital Gate)
круглый небоскрёб (HQ Aldar)
Столица ОАЭ Абу Даби ещё совсем недавно представляла собой островное поселение с небольшими домиками – хижинами.
Сегодня же это центр нефтяного бизнеса, величественные минареты мечетей, самые крутейшие парки 🌳 аттракционов 🎡, великолепные фонтаны, сверкающие небоскребы, зелень садов и парков – таким предстанет Абу Даби восхищенному взору путешественника.
Что входит
Индивидуальный автомобиль
прохладительные напитки + услуги гида.
Что не входит
Входные билеты и питание
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.