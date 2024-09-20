И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот эмират в мини-группе вместе с увлеченным гидом.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом
Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даём достаточно свободного времени и подъезжаем к фотостопам.
О Дубае со всех сторон
Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых. Что вас ждет:• Район JBR: вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даём нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фотостопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
- Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah — проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадёте в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.
- Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.
- Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.
- Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.
• Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне в группе до 7 человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
- Начало экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа), окончание в районе Дубай Молла.
• Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
Колесо обозрения (30$ с человека) — Смотровые площадки Palm View (25$ с человека) и Skyview (22$ с человека) — Рамка Дубая (15$ с человека) — Бурдж-Халифа (47$ с человека либо 50$ с человека без очереди) — Аквариум в Дубай Молл (35$ с человека без очереди).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район JBR
- Остров Palm Jumeirah
- Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah
- Районы Boxpark и City Walk
- Золотая рамка Дубая
- Старый город Дейра
- Дубай Молл и Бурдж-Халифа
Что включено
- Услуга гида и транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Трансферы и прочие расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 7 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Начало экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа), окончание в районе Дубай Молла
- Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
- Колесо обозрения (30$ с человека)
- Смотровые площадки Palm View (25$ с человека) и Skyview (22$ с человека)
- Рамка Дубая (15$ с человека)
- Бурдж-Халифа (47$ с человека либо 50$ с человека без очереди)
- Аквариум в Дубай Молл (35$ с человека без очереди)
- Место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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