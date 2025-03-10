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отеля-парусника привезли на точку, занимающую малюсенький кусочек, там его сфотографировать невозможно, практически, а народу - тьма. И один мостик- какая там Венеция?))

Зато шли до точки по базару минут 10-15.

Далее много смотровых и развлечений типа океанариума (но они за доп. плату). Но если ты туда не поднимаешься- ты просто час-полтора ждёшь остальных, а альтернативы практически нет, особо негде погулять, пока идёт это время.

То есть если вы не планируете подниматься на все эти смотровые и делать прочие доп. траты- вам нужна совсем не эта экскурсия.

Экскурсовод был Саймон, хороший человек, но как экскурсовод- быстро произносит заученный текст без энтузиазма. На вопросы отвечает (если знает ответ), но неохотно.

Не хватило информации по еде от экскурсовода- по типу посоветовать, как и где перекусить, в какой момент. Про это ни слова не было, хотя экскурсия шла 11 часов).

На Молл было аж 2 часа, мне это было много, тк в океанариум я не ходила. И пришлось 2 часа просто ходить. В 22.30 была в отеле.

Но я все равно была рада, что на экскурсии побыла, тк хоть что-то узнала о стране и культуре ОАЭ.