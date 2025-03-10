Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе

Экскурсия знакомства с мегаполисом» позволит вам узнать всё самое важное о Дубае и окунуться в атмосферу этого удивительного города. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей ОАЭ, развитием Дубая и его инфраструктурой. Также вы узнаете о традициях, образовании, работе и отдыхе в эмирате.
4.8
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Ближайшие даты:
16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар
Время начала: 12:00

Описание водной прогулки

Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даём достаточно свободного времени и подъезжаем к фотостопам. О Дубае со всех сторон Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых. Маршрут Район JBR: вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters. Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даём нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фотостопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис. Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадёте в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле. Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция. Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха. Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая. Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 7 человек.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
  • Начало экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа), окончание в районе Дубай Молла.

• Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:

  • Смотровые площадки Palm View — 25$ с человека и Skyview — 25$ с человека.
  • Рамка Дубая — 15$ с человека.
  • Бурдж-Халифа — 53$ с человека либо 100$ с человека без очереди VIP с горячими напитками и индивидуальный подход.
  • Аквариум в Дубай Молл — 48$ дирхам с человека.
  • АЯ Юниверс иммерсионное шоу — 35$ дирхам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$40
Детский (до 12 лет)$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район JBR
  • Остров Palm Jumeirah
  • Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah
  • Районы Boxpark и City Walk
  • Золотая рамка Дубая
  • Старый город Дейра
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Смотровые площадки Palm View - 25$ с человека и Skyview - 25$ с человека
  • Рамка Дубая - 15$ с человека
  • Бурдж-Халифа - 53$ с человека либо 100$ с человека без очереди VIP с горячими напитками и индивидуальный подход
  • Аквариум в Дубай Молл - 48$ дирхам с человека
  • АЯ Юниверс иммерсионное шоу - 35$ дирхам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Отель, Молл
Завершение: Аэропорт, Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Место встречи: Начало экскурсии у вашего отеля в Дубае или Шардже. Точное время встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
A
10 мар 2025
A
9 мар 2025
Хорошая насыщенная программа, вежливый гид Амир, хорошо говорит по русски. Башня Бурж Халифа большая очередь - 1ч 20 мин. Хорошо, что была последняя по маршруту.
О
7 мар 2025
K
23 фев 2025
Начну с того, что это было лучшее решение поехать на эту экскурсию!!! Сама я никогда бы не посетила такое количество прекрасных мест за один раз. Нашего экскурсовода зовут Баха и
читать дальше

он очень хорошо знает город😍. Баха относился с большим уважением к предпочтению гостей на экскурсии и рекомендовал нам самые выгодные и разные варианты нашего путешествия исходя из общих предпочтений. Очень понравился old city лично мне, так как я большой поклонник улочек под старину. Я не подумала взять на экскурсию воду, но Баха нас угостил водичкой, что было очень кстати. Эмоции меня переполняют до сих пор. Очень благодарна этой экскурсии. Она подарила мне настоящий и такой насыщенный Дубай😍 Мы поситили Пальму Джумейру, видели Рамку, колесо обозрения, Персидский залив, танец фонтанов, Бурж Халифу, отель Парус и это далеко не все. Очень насыщенная программа. Спасибо организаторам 😍😍😍

Ю
6 фев 2025
Экскурсию оцениваю на 3,5. Были места, которые заявлены в программе, но не было показаны (фото-стоп у Атлантиса, район, напоминающий Лас-Вегас и ещё несколько). Были откровенно слабые места для фото. У
читать дальше

отеля-парусника привезли на точку, занимающую малюсенький кусочек, там его сфотографировать невозможно, практически, а народу - тьма. И один мостик- какая там Венеция?))
Зато шли до точки по базару минут 10-15.
Далее много смотровых и развлечений типа океанариума (но они за доп. плату). Но если ты туда не поднимаешься- ты просто час-полтора ждёшь остальных, а альтернативы практически нет, особо негде погулять, пока идёт это время.
То есть если вы не планируете подниматься на все эти смотровые и делать прочие доп. траты- вам нужна совсем не эта экскурсия.
Экскурсовод был Саймон, хороший человек, но как экскурсовод- быстро произносит заученный текст без энтузиазма. На вопросы отвечает (если знает ответ), но неохотно.
Не хватило информации по еде от экскурсовода- по типу посоветовать, как и где перекусить, в какой момент. Про это ни слова не было, хотя экскурсия шла 11 часов).
На Молл было аж 2 часа, мне это было много, тк в океанариум я не ходила. И пришлось 2 часа просто ходить. В 22.30 была в отеле.
Но я все равно была рада, что на экскурсии побыла, тк хоть что-то узнала о стране и культуре ОАЭ.

Похожие экскурсии из Дубая

Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
1035 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Завтра в 12:00
18 мар в 12:00
$40 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю
На машине
8 часов
40 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
19 мар в 08:00
29 мар в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
9 часов
51 отзыв
Фотопрогулка
до 7 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия
Отправляйтесь в путешествие по Дубаю на минивэне, чтобы увидеть самые известные достопримечательности и сделать незабываемые фотографии
Начало: У вашего отеля
21 мар в 11:00
23 мар в 10:00
$60 за человека