Экскурсия знакомства с мегаполисом» позволит вам узнать всё самое важное о Дубае и окунуться в атмосферу этого удивительного города. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей ОАЭ, развитием Дубая и его инфраструктурой. Также вы узнаете о традициях, образовании, работе и отдыхе в эмирате.
Описание водной прогулкиУдобный френдли-формат знакомства с мегаполисом Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даём достаточно свободного времени и подъезжаем к фотостопам. О Дубае со всех сторон Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых. Маршрут Район JBR: вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters. Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даём нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фотостопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис. Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадёте в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле. Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция. Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха. Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая. Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 7 человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
- Начало экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа), окончание в районе Дубай Молла.
• Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
- Смотровые площадки Palm View — 25$ с человека и Skyview — 25$ с человека.
- Рамка Дубая — 15$ с человека.
- Бурдж-Халифа — 53$ с человека либо 100$ с человека без очереди VIP с горячими напитками и индивидуальный подход.
- Аквариум в Дубай Молл — 48$ дирхам с человека.
- АЯ Юниверс иммерсионное шоу — 35$ дирхам.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$40
|Детский (до 12 лет)
|$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район JBR
- Остров Palm Jumeirah
- Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah
- Районы Boxpark и City Walk
- Золотая рамка Дубая
- Старый город Дейра
- Дубай Молл и Бурдж-Халифа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Смотровые площадки Palm View - 25$ с человека и Skyview - 25$ с человека
- Рамка Дубая - 15$ с человека
- Бурдж-Халифа - 53$ с человека либо 100$ с человека без очереди VIP с горячими напитками и индивидуальный подход
- Аквариум в Дубай Молл - 48$ дирхам с человека
- АЯ Юниверс иммерсионное шоу - 35$ дирхам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Отель, Молл
Завершение: Аэропорт, Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Место встречи: Начало экскурсии у вашего отеля в Дубае или Шардже. Точное время встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
ALEKSANDR
10 мар 2025
A
Andrei
9 мар 2025
Хорошая насыщенная программа, вежливый гид Амир, хорошо говорит по русски. Башня Бурж Халифа большая очередь - 1ч 20 мин. Хорошо, что была последняя по маршруту.
О
Ольга
7 мар 2025
K
Katerina
23 фев 2025
Начну с того, что это было лучшее решение поехать на эту экскурсию!!! Сама я никогда бы не посетила такое количество прекрасных мест за один раз. Нашего экскурсовода зовут Баха и
Ю
Юлия
6 фев 2025
Экскурсию оцениваю на 3,5. Были места, которые заявлены в программе, но не было показаны (фото-стоп у Атлантиса, район, напоминающий Лас-Вегас и ещё несколько). Были откровенно слабые места для фото. У
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