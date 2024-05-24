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было так высоко организованно и Дубай показан со всех лучших сторон и ракурсов, что сама я бы так не сделала. А как же нам повезло и с сопровождающим автобус, собирающим людей по отелям, он так расположил моих детей, настроил их на поездку, что они прямо с радостью поехали, что им не свойственно, и с золото человеком, гидом Александром! Все 9 часовое путешествие он практически непрерывно рассказывал и рассказывал о Дубае кучу интересных фактов, мифов, легенд и то что меня тронуло в самое сердце наизусть много мотивирующих фраз от лица шейхов, мои дети которые ненавидят экскурсии и даже это слово, и всегда настроены скептически просто от него не отходили, слушали открыв рот, и все запомнили, на обратном пути домой рассказали очень много что запомнили!! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям!