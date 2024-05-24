1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ВВиктор14 мая 2024Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
- ММихаил9 мая 2024Нам очень понравилось. Для ознакомления с городом все продуманно. Это ознакомительная экскурсия рассчитана на мобильных людей.
- ЕЕлена9 мая 2024Спасибо огромное за сегодняшний день, продуманный интересный маршрут, хоть я и сама очень активная и люблю составлять маршруты, но все
- ААнна30 апреля 2024Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
- ЕЕлена27 апреля 2024Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Экскурсия неплохая, особенно если хочется по-быстрому всё посмотреть, хороший гид Виктор, из заявленного не было Дубайской Венеции, поэтому сняла звезду, есть ещё небольшой недостаток, так как экскурсия длинная, не было времени и места где можно было перекусить(
- ААндрей11 апреля 2024Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
- ННегина18 марта 2024Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дом шейха Саида Аль-Мактума»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Дом шейха Саида Аль-Мактума" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 265. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дом шейха Саида Аль-Мактума», 163 ⭐ отзыва, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август