Дом шейха Саида Аль-Мактума – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом шейха Саида Аль-Мактума» в Дубае на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • В
    Виктор
    14 мая 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
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    грамотно спланировал наш маршрут, отвечал на все интересующие нас вопросы, любезно осуществил трансфер до нашего отеля в другой город. Очень интересная и познавательная экскурсия по достопримечательностям Дубая, рекомендуем.

  • М
    Михаил
    9 мая 2024
    Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
    Нам очень понравилось. Для ознакомления с городом все продуманно. Это ознакомительная экскурсия рассчитана на мобильных людей.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
    Спасибо огромное за сегодняшний день, продуманный интересный маршрут, хоть я и сама очень активная и люблю составлять маршруты, но все
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    было так высоко организованно и Дубай показан со всех лучших сторон и ракурсов, что сама я бы так не сделала. А как же нам повезло и с сопровождающим автобус, собирающим людей по отелям, он так расположил моих детей, настроил их на поездку, что они прямо с радостью поехали, что им не свойственно, и с золото человеком, гидом Александром! Все 9 часовое путешествие он практически непрерывно рассказывал и рассказывал о Дубае кучу интересных фактов, мифов, легенд и то что меня тронуло в самое сердце наизусть много мотивирующих фраз от лица шейхов, мои дети которые ненавидят экскурсии и даже это слово, и всегда настроены скептически просто от него не отходили, слушали открыв рот, и все запомнили, на обратном пути домой рассказали очень много что запомнили!! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям!

    Спасибо огромное за сегодняшний день, продуманный интересный маршрут, хоть я и сама очень активная и люблю
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
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    вопрос об ОАЭ. Показал Старый город, его дворики и переулки, рассказал об истории, особенностях архитектуры, местных поверьях и многом другом. В качестве извинения, за опоздание, он пригласил нас в кафе с видом на залив, угостил кофе со специями по местному рецепту. Проводил по базару, заводя в лавочки и подробно рассказывая про интересующие нас вещи и сувениры. Потом мы целый час катались по заливу, любуясь огнями города с воды, а он рассказывал и рассказывал. Мы были совершенно очарованы и гидом и местом. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
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    нас кофе. В Дубае бываем несколько раз в год, но побывав на экскурсии, почувствовали, что как будто здесь впервые. Экскурсия была очень интересная, гид ответил на все наши вопросы по исторической части и посоветовал места для самостоятельного посещения. Маршрут для тех, кто любит пешие экскурсии по историческим местам. Также заглянули на рынок и без навязывания приобрели сувениры. P.S. Если едете зимой, то на лодку обязательно берите кофты.

  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
    Экскурсия неплохая, особенно если хочется по-быстрому всё посмотреть, хороший гид Виктор, из заявленного не было Дубайской Венеции, поэтому сняла звезду, есть ещё небольшой недостаток, так как экскурсия длинная, не было времени и места где можно было перекусить(
  • А
    Андрей
    11 апреля 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
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    закончилась в отеле. Нас сопровождал Дони, подготовленный гид, знающий Дубай и Эмираты,приятный собеседник и отличный водитель. Посмотрели практически асе локации. Поднимались на Рамку, около полутора часов провели в Парке цветов. Останавливались минут на двадцать у Музея времени и в Марине. Дони так же помог нам поменять деньги. Спасибо большое за гостеприимство и помощь.

    Превосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в Дубае
  • Н
    Негина
    18 марта 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дом шейха Саида Аль-Мактума»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
  2. Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
  3. Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Дом шейха Саида Аль-Мактума" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 265. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дом шейха Саида Аль-Мактума», 163 ⭐ отзыва, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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