Старинные кварталы Дубая — настоящие шкатулки с драгоценностями. В торговой части Дубая - Дейре вы погуляете по традиционным арабским рынкам, познакомитесь с местными традициями ведения торговли и увидите огромное разнообразие товаров, специй, тканей, парфюма. В Бур Дубае вас ждет красочная архитектура старого города, дома правителей, старинные мечети, великолепный вид на бухту с традиционными судами Dhow и маленькими абрами, снующими от одного берега к другому. Эта экскурсия подарит вам незабываем впечатления, оставит в вашем сердце теплые воспоминания и покажет вам город Дубай со всем с другой стороны.