Дубай, каким вы его не видели

Дубай, каким вы его не видели
Дубай, каким вы его не видели
Дубай, каким вы его не видели
Дубай, каким вы его не видели
Дубай, каким вы его не видели
Дубай, каким вы его не видели
Дубай, каким вы его не видели
Дубай, каким вы его не видели

Что вы увидите 🤩

  • Посещение старой части города Дейра, вы увидите знаменитейшие арабские базары, которые располагаются здесь уже более 60 лет. Прогуляемся по золотому рынку, сверкающему своими изделиями.
  • Рынку специй, от которого у Вас останутся красочные впечатления и ценные знания о специях, которые использовали местные жители при приготовлении пищи и в медицинских целях.
  • Посетим исторических район Шиндага, знаменитый его музеями и колоритными видами старой части города. Неповторимы взгляд на яркое прошлое Дубая.
  • Пересечём бухту Крик на традиционной лодочке абра, понаблюдаем за местными торговцами, которые разгружают свои красочные корабли.
  • Вторая часть программы охватывает второй не менее интересный исторический район Бур Дубай - набережная Аль Сиф - идеальное место для приятной прогулки и необыкновенными видами на исторические здания.
  • Бастакия - место, которое должен посетить каждый путешественник. Квартал, усеянный старыми песочного цвета домами, с ветряными башнями. Пятьдесят сохранившихся домов каждых из которых рассказывает свою историю.
  • Текстильный рынок – самый красивый и яркий рынок. Такое огромное разнообразие тканей по цвету и составу можно увидеть только здесь.
Старинные кварталы Дубая — настоящие шкатулки с драгоценностями. В торговой части Дубая - Дейре вы погуляете по традиционным арабским рынкам, познакомитесь с местными традициями ведения торговли и увидите огромное разнообразие товаров, специй, тканей, парфюма. В Бур Дубае вас ждет красочная архитектура старого города, дома правителей, старинные мечети, великолепный вид на бухту с традиционными судами Dhow и маленькими абрами, снующими от одного берега к другому. Эта экскурсия подарит вам незабываем впечатления, оставит в вашем сердце теплые воспоминания и покажет вам город Дубай со всем с другой стороны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$200

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги сертифицированного гида.
  • Вода.
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии.
Что не входит
  • Питание.
  • Личные расходы туристов (сувениры и т. п.).
Место начала и завершения
Ваш отель в городе Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме пятницы в 13:00 или 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно кроме пятницы в 13:00 или 13:00

Юлия Т.
Юлия Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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