Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия

Отправляйтесь исследовать Дубай - настоящий туристический бриллиант, вместе со мной

Отправляйтесь исследовать Дубай — настоящий туристический бриллиант, вместе со мной.

Мы посетим старую и новую часть Дубая и вы почувствуете этот город контрастов, самый шикарный и ультрасовременный город Ближнего Востока.

Индивидуальный гид будет сопровождает вас в течении всей экскурсии.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Дейра
  • Музей Исламской культуры
  • Район Jumeirah
  • Отель Парус
  • Отел Атлантис
  • Арабская Венеция
  • комплекс Мадинат
  • Аллея позолоченных лошадей
  • Пальмовый остров
  • Арабское Монако
  • Лазерное шоу
  • Дубай Марина
  • Поющие и танцующие фонтаны
  • JBR Walk
  • Дубай-молл
  • Бурж Халифа
Что вас будет ждать в Новой части Дубая
Музей Исламской культуры — здесь представлено множество научных, религиозных литературы, арабской керамики и старинных монет, оружия. Здесь можно познакомиться с традициями и культурой мусульман. Район Джумейра (Jumeirah) — здесь сосредоточены основные достопримечательности Дубая. Отель Парус (Бурдж аль Араб) — Самый роскошный отель в мире, которому присваивают 7 звёзд. Своим величием отель завоевал право быть визитной карточкой Дубая, на его постройку было потрачено более миллиарда долларов, в интерьере использовано 8000 м² 22-каратного золота.
Отел Атлантис — роскошный отель-курорт, ставший визитной карточкой Дубая. Он расположен на искусственно созданном острове Палм Джумейра. Дубайская Венеция, комплекс Мадинат — посещение Мадинат Джумейра Сук, или как его ещё называют Дубайская Венеция. Это традиционно арабский рынок с множеством магазинов, бутиков и лавок, в которых можно найти от сувениров до предметов роскоши, а также великолепные кафе и рестораны, уютно расположившиеся у искусственного канала. Аллея позолоченных лошадей — лошади это слабость Шейха Мухаммеда. Все скульптуры являются точными копиями арабских скакунов из его конюшни. Статуи покрыты настоящим золотом.
Пальмовый остров — проедем по острову и сделаем незабываемые фото. Арабское Монако — лазерное шоу, мультимедийный проект IMAGINE, рекордсмен книги Гиннесса. Дубай Марина — один из самый высотных районов мира. Объектом нашего внимания будет прекрасный променад по набережной с видом на небоскребы. Здесь же расположено самое высокое скрученное здание в мире — Cayan tower. JBR Walk — шопинг и бесподобная кухня под открытым небом.
Торговый центр Дубай-молл — самый большой на Ближнем Востоке торгово-развлекательный центр. Поющие и танцующие фонтаны — по праву считается одним из самых высоких и необычных в мире. Его шутеры и подвижные форсунки настолько эффектно выбрасывают и изящно изгибают водные струи, что в восторг приходят все без исключения зрители шоу. Океанариум — занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой крытый аквариум в мире. Водопад Бедуинов — водопад с ныряльщиками за жемчугом. Ну и, конечно же, мы посетим самое высокое здание в мире — Бурж Халифа, билеты покупаются заранее!
Что вас будет ждать в Старой части Дубая
В старой части города мы увидим Старый порт Саид и крик Дубай, пройдём по району Бастаки и полюбуемся на древнее наследие — дома купцов. Увидим Форт Аль-Фахиди — единственное здесь здания, сохранившееся с XVII века, посетим Золотой рынок и Рынок специй, где вы сможете приобрести сувениры, финики, масла, пашмину, специи, золото и многое другое, по вашему желанию.
Важная информация
  • Во время экскурсии возможна остановка по вашему желанию для фотосессии в любом месте;
  • Маршрут можно изменить по желанию туристов, что-то убрать или добавить (цена от этого не меняется).
Билеты на Бурдж-Халифу вы сможете приобрести здесь

Цены на экскурсию

Для группы 2-7 человек
Стандартное предложение
$160

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и доставка в отель
  • Транспортный расход
  • Вода, соки
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка
  • Индивидуальный автомобиль.
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию):
  • Бурдж-Халифа (билеты нужно покупать заранее)
  • Башня Дубай Фрэйм: взрослые — 20$, дети — 10$
  • Парк бабочек или парк цветов — 20$/чел.
Место начала и завершения
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Салим А.
Салим А.
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