Что вас будет ждать в Новой части Дубая

Музей Исламской культуры — здесь представлено множество научных, религиозных литературы, арабской керамики и старинных монет, оружия. Здесь можно познакомиться с традициями и культурой мусульман. Район Джумейра (Jumeirah) — здесь сосредоточены основные достопримечательности Дубая. Отель Парус (Бурдж аль Араб) — Самый роскошный отель в мире, которому присваивают 7 звёзд. Своим величием отель завоевал право быть визитной карточкой Дубая, на его постройку было потрачено более миллиарда долларов, в интерьере использовано 8000 м² 22-каратного золота.

Отел Атлантис — роскошный отель-курорт, ставший визитной карточкой Дубая. Он расположен на искусственно созданном острове Палм Джумейра. Дубайская Венеция, комплекс Мадинат — посещение Мадинат Джумейра Сук, или как его ещё называют Дубайская Венеция. Это традиционно арабский рынок с множеством магазинов, бутиков и лавок, в которых можно найти от сувениров до предметов роскоши, а также великолепные кафе и рестораны, уютно расположившиеся у искусственного канала. Аллея позолоченных лошадей — лошади это слабость Шейха Мухаммеда. Все скульптуры являются точными копиями арабских скакунов из его конюшни. Статуи покрыты настоящим золотом.

Пальмовый остров — проедем по острову и сделаем незабываемые фото. Арабское Монако — лазерное шоу, мультимедийный проект IMAGINE, рекордсмен книги Гиннесса. Дубай Марина — один из самый высотных районов мира. Объектом нашего внимания будет прекрасный променад по набережной с видом на небоскребы. Здесь же расположено самое высокое скрученное здание в мире — Cayan tower. JBR Walk — шопинг и бесподобная кухня под открытым небом.

Торговый центр Дубай-молл — самый большой на Ближнем Востоке торгово-развлекательный центр. Поющие и танцующие фонтаны — по праву считается одним из самых высоких и необычных в мире. Его шутеры и подвижные форсунки настолько эффектно выбрасывают и изящно изгибают водные струи, что в восторг приходят все без исключения зрители шоу. Океанариум — занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой крытый аквариум в мире. Водопад Бедуинов — водопад с ныряльщиками за жемчугом. Ну и, конечно же, мы посетим самое высокое здание в мире — Бурж Халифа, билеты покупаются заранее!

Что вас будет ждать в Старой части Дубая

В старой части города мы увидим Старый порт Саид и крик Дубай, пройдём по району Бастаки и полюбуемся на древнее наследие — дома купцов. Увидим Форт Аль-Фахиди — единственное здесь здания, сохранившееся с XVII века, посетим Золотой рынок и Рынок специй, где вы сможете приобрести сувениры, финики, масла, пашмину, специи, золото и многое другое, по вашему желанию.

Важная информация

Во время экскурсии возможна остановка по вашему желанию для фотосессии в любом месте;

Маршрут можно изменить по желанию туристов, что-то убрать или добавить (цена от этого не меняется).

Билеты на Бурдж-Халифу вы сможете приобрести здесь