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бы точно сами не добрались (да и не факт, что каждый гид такое покажет. Если ехать с группой в 20-40 человек-точно нет). Экскурсия получилась наполненная, крутых эмоций много, ну и, конечно, она получилась длиннее, чем планировалось, спасибо огромное за это гиду(нигде не торопил, дал возможность сделать максимум фото и насладиться видами, объехали много локаций) 🙏🏻