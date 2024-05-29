1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифа, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«В торговом центре вы увидите 24-метровый водопад с фигурами ловцов жемчуга, скелет динозавра, океанариум»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-Молл (крупнейший в мире), океанариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«Вы узнаете, как город достиг таких высот, увидите его главные достопримечательности, а также посетите один из самых больших океанариумов мира»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Океанариум — занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой крытый аквариум в мире»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
«Дубай молл с океанариумом, водопадом бедуинов, поющими и танцующими фонтанами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- ВВиктор14 мая 2024Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
- ННаталия12 мая 2024Хорошая экскурсия. Ислам максимально учитывает пожелания и просьбы. Было интересно. Не только многое увидели, но и многое узнали про историю ОАЭ.
- ТТатьяна10 мая 2024Отличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные места в Дубае, рассказал интересные
- ННуржан7 мая 2024Посетили экскурсию мини-группой 6 человек и наш гид Ислом всё очень разумно организовал, вместительная и комфортабельная машина вовремя ожидала нас
- ААнна5 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Хороший маршрут с основными достопримечательностями города. Много остановок. По желанию можно что-то осмотреть подольше. Хороший гид.
- ААндрей11 апреля 2024Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
- ВВиктория10 апреля 2024Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы
- ККагирова8 апреля 2024Экскурсия понравилась. Были с детьми-впечатлений море! Рекомендую
- ННегина18 марта 2024Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Океанариум»
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