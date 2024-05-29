Экскурсии в Океанариум Дубая

Найдено 7 экскурсий в категории «Океанариум» в Дубае на русском языке, цены от $65, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифа, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«В торговом центре вы увидите 24-метровый водопад с фигурами ловцов жемчуга, скелет динозавра, океанариум»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-Молл (крупнейший в мире), океанариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«Вы узнаете, как город достиг таких высот, увидите его главные достопримечательности, а также посетите один из самых больших океанариумов мира»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Океанариум — занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой крытый аквариум в мире»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
«Дубай молл с океанариумом, водопадом бедуинов, поющими и танцующими фонтанами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • В
    Виктор
    14 мая 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
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    грамотно спланировал наш маршрут, отвечал на все интересующие нас вопросы, любезно осуществил трансфер до нашего отеля в другой город. Очень интересная и познавательная экскурсия по достопримечательностям Дубая, рекомендуем.

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Хорошая экскурсия. Ислам максимально учитывает пожелания и просьбы. Было интересно. Не только многое увидели, но и многое узнали про историю ОАЭ.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Отличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные места в Дубае, рассказал интересные
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    факты, сделал хорошие фото. Большой плюс в пользу Ислома - приготовил нам воду и все время напоминал о ней. Спасибо! Экскурсию рекомендуем!

    Отличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные местаОтличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные места
  • Н
    Нуржан
    7 мая 2024
    Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
    Посетили экскурсию мини-группой 6 человек и наш гид Ислом всё очень разумно организовал, вместительная и комфортабельная машина вовремя ожидала нас
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    возле нашего апартамента, продуманный маршрут экскурсии с остановками в основных знаковых местах Дубай дает представление о городе, а сопровождающийся рассказ о стране и местных традициях в целом. Большое спасибо Ислому!

  • А
    Анна
    5 мая 2024
    Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Хороший маршрут с основными достопримечательностями города. Много остановок. По желанию можно что-то осмотреть подольше. Хороший гид.
  • А
    Андрей
    11 апреля 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
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    закончилась в отеле. Нас сопровождал Дони, подготовленный гид, знающий Дубай и Эмираты,приятный собеседник и отличный водитель. Посмотрели практически асе локации. Поднимались на Рамку, около полутора часов провели в Парке цветов. Останавливались минут на двадцать у Музея времени и в Марине. Дони так же помог нам поменять деньги. Спасибо большое за гостеприимство и помощь.

    Превосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в Дубае
  • В
    Виктория
    10 апреля 2024
    Феноменальный Дубай
    Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы
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    бы точно сами не добрались (да и не факт, что каждый гид такое покажет. Если ехать с группой в 20-40 человек-точно нет). Экскурсия получилась наполненная, крутых эмоций много, ну и, конечно, она получилась длиннее, чем планировалось, спасибо огромное за это гиду(нигде не торопил, дал возможность сделать максимум фото и насладиться видами, объехали много локаций) 🙏🏻

  • К
    Кагирова
    8 апреля 2024
    Феноменальный Дубай
    Экскурсия понравилась. Были с детьми-впечатлений море! Рекомендую
  • Н
    Негина
    18 марта 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Экскурсия была организована очень оперативно и продуктивно!! Гиды очень вежливые и тактичные, учли и разный возраст нашей группы и интересы каждого. . очень рекомендую команду для бронирования экскурсий!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Океанариум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Дубай по максимуму
  2. Феноменальный Дубай
  3. Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
  4. Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
  5. Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Океанариум" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 65 до 265 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Океанариум», 162 ⭐ отзыва, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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