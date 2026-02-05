Найдено 3 экскурсии в категории « Остров Блувотерс » в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 9%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 68 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Дубаю Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая Начало: Дубай $235 за всё до 4 чел. На машине 6 часов 70 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Феноменальный Дубай Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ... $250 за всё до 6 чел. На машине На микроавтобусе 8 часов 9% 170 отзывов Мини-группа до 6 чел. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00 $50 $55 за человека Другие экскурсии Дубая

