Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
7 фев в 08:00
8 фев в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
-
9%
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
9 фев в 12:00
13 фев в 12:00
$50
$55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Остров Блувотерс»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в феврале 2026
Сейчас в Дубае в категории "Остров Блувотерс" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 250 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 308 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Остров Блувотерс», 308 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель