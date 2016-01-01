Арабский колоритИсторию создают люди, и мы предлагаем остановиться возле дворца Правителя Дубая, шейха Мухаммеда, чтобы посмотреть прекрасную дворцовую площадь, чудесный вид с неё на триумфальную арку и огромный сад, послушать щебет птиц, которые в нём обитают. Но самое интересное для людей, неравнодушных к истории 📖 — увидеть самое сердце Дубая, погрузиться в арабский колорит района Аль Сиф, который есть на берегах бухты Крик, прикоснуться к истокам развития дубайцев, пройдя по каким-то чудом сохранившимся узким улочкам Аль Фахидии (иранское название — Аль Бастакия). Именно здесь можно изучить самое старое из сохранившихся зданий — удивительный форт Аль Фахиди, в котором и находится Дубайский Музей 🖼 с весьма достоверными восковыми фигурами местных жителей: мореходов, ловцов жемчуга, рыбаков, бедуинов-кочевников, ремесленников и торговцев. Дворец шейха ДубаяВсем гостям Дубая бывает интересно узнать, где живёт правитель, поэтому знакомство с районом дворцов всегда вызывает максимум внимания, и мы остановимся на дворцовой площади перед триумфальной аркой, на фоне которой и можно будет сфотографироваться. Набережная Аль СифСамая первая улица Дубая со старыми кварталами — Аль Сиф — имеет длину около 2 км и является прекрасной прогулочной территорией на берегу моря 🌊, где сейчас находятся также кафе, рестораны, магазины, отели, роскошные яхты и обычный дубайский водный транспорт: деревянная абра, водный автобус и водное такси 🚕. Район Аль Фахидия (Аль Бастакия)В самом сердце старого города мы изучим сохранившиеся и восстановленные двухэтажные дома из ракушечника и кораллов, обмазанные глиной, с ветряными башнями — барджиль, познакомимся с узкими улочками, в которых расположились многочисленные музеи (музей монет, музеи кофе, кинжалов, каллиграфии и т. д) и рестораны, где можно познакомиться с местной кухней. Дубайский МузейМы познакомимся с самым старым из сохранившихся зданий Дубая — фортом Аль Фахиди (1787 г. ), с 1971 года ставшим музеем, в котором можно узнать о жизни местного населения до открытия нефти и опреснения морской воды: с жизнью горожан, купцов, рыбаков, ловцов жемчуга, кораблестроителей, узнать о древних захоронениях, побывать внутри макета археологических раскопок и увидеть найденные артефакты. Залив Dubai CreekКровеносная система старого Дубая — это морская бухта Крик, глубиной всего 6 метров, протяжённостью примерно 14 км (в 2016 г. превращенная в судоходный канал) с уходящими вглубь веков местами причалов лодок и рынками, где до сих пор бойко торгуют финиками, специями, золотом, кофе, сладостями, текстилем, товарами для дома, местной одеждой и обувью.

Организационные детали:Можно ли будет сфотографировать Дворец Шейха?

Да, причём, фотографировать Дворец Правителя вблизи разрешено только в Дубае. И мы будем останавливаться на дворцовой площади, где можно будет прогуляться 👣 перед триумфальной аркой, полюбовавшись входом во Дворец (внутрь мы не заходим) и дворцовым садом, в котором обитает множество пернатых.

Как лучше одеваться на экскурсию?

Одежда необходима комфортная и практичная: нам предстоит гулять по историческим местам, изучая их. А также одежда должна быть достаточно респектабельной, потому что мы будем посещать национальный музей Дубая.

Надо ли брать с собой воду?

По одной бутылочке воды на человека включено. Если Вам необходимо больше, надо взять с собой.

Успеем ли мы во время экскурсии 🧭 купить сувениры? На каких остановках в экскурсии есть сувенирные магазинчики?

Да, конечно! Сувениры 🎁 продаются в большом количестве в Дубайском музее, также сувенирные лавочки есть в районе Аль Сиф и на променаде Dubai Creek.

Можно ли фотографировать внутри музея?

Да, в музее и вокруг него разрешено вести фото- и видеосъёмку.