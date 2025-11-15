Откройте для себя Дубай во всём его многообразии: от старинного квартала Аль-Фахиди до современных небоскрёбов.
Мы увидим отель-парус Бурдж-эль-Араб, посетим «Дубай Молл» и знаменитое шоу фонтанов, поднимемся на высоту 150 метров, чтобы увидеть Дубай во всей красе, прогуляемся по набережной с видами на Персидский залив и посетим оазисы красоты посреди пустыни на закате.
Описание водной прогулкиПрошлое и настоящее Дубая • Погружение в прошлое. Начнём с квартала Аль-Фахиди — атмосферного уголка Старого Дубая. Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в XVIII век.
- Дубайская рамка. Символ перехода между прошлым и будущим. Мы поднимемся на высоту 150 метров и посмотрим, как Старый город сменяется ультрасовременными небоскрёбами.
- Отель Бурдж-эль-Араб в форме паруса. Рассмотрим здание, ставшее синонимом роскоши и архитектурной смелости.
- Мадинат Джумейра. Арабская Венеция. Прогуляемся по живописным каналам мимо традиционных лодок, базаров и дворцов.
- Пальмовый остров и «Атлантис». Поговорим, как инженерная мечта стала реальностью, и прогуляемся по набережной с шикарными видами на Персидский залив.
- «Дубай Марина» и JBR Walk. Современный Дубай с его арабским Манхэттеном: яхты, рестораны, небоскрёбы и набережная, полная жизни.
- «Дубай Молл» и Бурдж-Халифа с шоу фонтанов. Самый большой торговый центр в мире удивит не только размерами, но и чудесами — аквариумом, водопадом и, конечно, поющими фонтанами у подножия самого высокого здания в мире.
• Сады в пустыне. На закате отправимся в сказочный оазис — Сад бабочек и Сад цветов, где миллионы лепестков распускаются посреди песков. Важная информация:
- Передвижение на комфортабельном автомобиле.
- Маршрут экскурсии можем скорректировать по вашему желанию, чтобы вы смогли увидеть или посетить именно то, что вам более интересно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник фламинго
- Старый город
- Бурдж-эль-Араб (Парус)
- Арабская Венеция
- Palm Jumeirah
- Музей Будущего
- Дубай Марина
- Цветочный сад
- Золотая Рамка
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл
- Смотровая площадка со стеклянным полом
Что включено
- Русскоговорящий лицензированный гид
- Прохладительные напитки
- Вода без газа
- Влажные и сухие салфетки
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Встреча из других эмиратов (за доплату, обговаривается отдельно)
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае или аэропорт (по желанию гостей)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
NATALIA
15 ноя 2025
Все прошло отлично, с нами был Икрам, приятный собеседний, спокойный, прислушивается к пожеланием, угостил даже нас мороженым, было очень приятно. Хорошая, чистая машина, вода, хорошо просчитан тайминг, мы все успели и не бегом, а с паузами и кофе брейком. Однозначно рекомендую!
М
Марина
8 ноя 2025
Провели потрясающий день! Были транзитом, между перелетами 15 часов. Решились на экскурсию. Икром встретил в аэропорту, учел наши пожелания по поводу газированной воды. Повозил по всем достопримечательностям: Рамка Дубая, пальма,
Е
Екатерина
16 окт 2025
Супер экскурсия, за один день посмотрели все главные места Дубая! Приятный гид Икром вовремя нас забрал из аэропорта Шарджи и доставил обратно к назначенному времени. Комфортабельная машина, сервис! Получили много
К
Кристина
19 сен 2025
Если можно было бы поставить больше звёзд, я бы поставила 10.
Незабываемое путешествие по Эмиратам с КРУТЫМ гидом и фотографом.
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии по Объединённым Арабским Эмиратам. Работа Икрома
