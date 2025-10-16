A Anastassiya Это был очень яркий день с гидом Марией. Успели посетить больше,чем было запланировано. Мария соорентировала по самым красивым местам Дубая,сделала нам отличные фотографии,рассказала о жизни в Дубае.

Г Галина Экскурсия была очень увлекательной, узнали и увидели много нового. Посетили много интересных мест, вернулись в отель с массой новых впечатлений и фото! Шухрат провёл экскурсию великолепно, 10/10!

О Ольга читать дальше удовольствие от прогулки. Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимательность и искренний интерес гида к своим гостям. Продуманный маршрут позволил увидеть главное в Дубае и сделать фотографии.

"Впечатления остались только положительные. Шухрат - просто чудо 🙌. Экскурсия получилась невероятно увлекательной, содержательной и хорошо структурированной. Шухрат умеет подать информацию так, что даже самые сложные факты запоминаются легко. Мы не только узнали много нового, но и получили огромное

L Liudmila Экскурсия прошла очень хорошо и интересно, очень понравилось, экскурсовод был очень вежлив и приятен в общении, рассказал много интересного, очень хорошо знает город, очень советую заказать эту экскурсию если вы хотите очень интересную экскурсию и очень классного экскурсовода