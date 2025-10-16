Дубай — город будущего, где роскошь и традиции создают неповторимую атмосферу.
На нашей экскурсии вы посетите самые знаковые места, сделаете яркие фотографии и узнаете увлекательные факты о развитии мегаполиса.
Это будет незабываемое путешествие, которое оставит вас с впечатлениями и фото, достойными лучших соцсетей!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
Дубай за один день:
- топовые локации и секреты мегаполиса.
- Дубай — это грандиозный мегаполис, где сочетание футуристической архитектуры, роскоши и традиций поражает воображение. Самостоятельно охватить все его знаковые места непросто, особенно если у вас ограничено время. Но с нами вы сможете посетить самые яркие и фотогеничные локации города: от культовых небоскребов до живописных набережных и потрясающих фонтанов. Вы не только сделаете потрясающие снимки для соцсетей, но и узнаете увлекательные факты о становлении и развитии этого города на берегу Персидского залива. После экскурсии вы лучше поймете, как ориентироваться в мегаполисе, и получите массу историй и фото, которыми сможете удивить друзей и близких! Что вас ожидает • Мы проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубай Марина. Проехав по центральной линии острова Джумейра, остановимся у отеля (Атлантис) и оценим его архитектуру.
- Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина.
- Искусственный остров (Blue Waters) с самым большим колесом обозрения в мире.
- Вы полюбуетесь отелем, входящим в состав современного комплекса (Мадинат Джумейра), и Аллеей позолочённых лошадей — статуями, покрытыми настоящим золотом.
- Аль Сииф (Al Seef) — старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафе, где царит особая атмосфера традиционного арабского быта.
- Музей будущего нужно увидеть после наступления темноты, когда включается эффектная подсветка.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Пальма (The Palm Jumeirah)
- Дубай Марина
- Искусственный остров (Blue Waters)
- Аль Каср
- Аль Сииф (Al Seef)
- Музей будущего
- Бурж Халифа (Burj Khalifa)
- Дубай Молл (Dubai Mall)
- Аквариум (Aquarium)
- Шоу танцующих фонтанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт и трансфер из отеля
Что не входит в цену
- Билеты на развлекательные мероприятия
- Обед
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastassiya
16 окт 2025
Это был очень яркий день с гидом Марией. Успели посетить больше,чем было запланировано. Мария соорентировала по самым красивым местам Дубая,сделала нам отличные фотографии,рассказала о жизни в Дубае.
Г
Галина
15 окт 2025
Экскурсия была очень увлекательной, узнали и увидели много нового. Посетили много интересных мест, вернулись в отель с массой новых впечатлений и фото! Шухрат провёл экскурсию великолепно, 10/10!
О
Ольга
30 авг 2025
Экскурсия получилась невероятно увлекательной, содержательной и хорошо структурированной. Шухрат умеет подать информацию так, что даже самые сложные факты запоминаются легко. Мы не только узнали много нового, но и получили огромное
L
Liudmila
22 мар 2025
Экскурсия прошла очень хорошо и интересно, очень понравилось, экскурсовод был очень вежлив и приятен в общении, рассказал много интересного, очень хорошо знает город, очень советую заказать эту экскурсию если вы хотите очень интересную экскурсию и очень классного экскурсовода
S
Slava
12 янв 2025
Гид Шахрат оказался очень вежливым и хорошо знающим город человеком. Встретил нас в аэропорту, и устроил нам обзорную экскурсию. Прогулка по Дубаю очень понравилась. Посмотрели все лучшие локации за один день! Рекомендую.
Входит в следующие категории Дубая
