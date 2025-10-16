Мои заказы

Фототур по главным достопримечательностям Дубая

Дубай — город будущего, где роскошь и традиции создают неповторимую атмосферу.

На нашей экскурсии вы посетите самые знаковые места, сделаете яркие фотографии и узнаете увлекательные факты о развитии мегаполиса.

Это будет незабываемое путешествие, которое оставит вас с впечатлениями и фото, достойными лучших соцсетей!
5
5 отзывов
Фототур по главным достопримечательностям Дубая
Фототур по главным достопримечательностям Дубая
Фототур по главным достопримечательностям Дубая
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание фото-прогулки

Дубай за один день:

  • топовые локации и секреты мегаполиса.
  • Дубай — это грандиозный мегаполис, где сочетание футуристической архитектуры, роскоши и традиций поражает воображение. Самостоятельно охватить все его знаковые места непросто, особенно если у вас ограничено время. Но с нами вы сможете посетить самые яркие и фотогеничные локации города: от культовых небоскребов до живописных набережных и потрясающих фонтанов. Вы не только сделаете потрясающие снимки для соцсетей, но и узнаете увлекательные факты о становлении и развитии этого города на берегу Персидского залива. После экскурсии вы лучше поймете, как ориентироваться в мегаполисе, и получите массу историй и фото, которыми сможете удивить друзей и близких! Что вас ожидает • Мы проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубай Марина. Проехав по центральной линии острова Джумейра, остановимся у отеля (Атлантис) и оценим его архитектуру.
  • Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина.
  • Искусственный остров (Blue Waters) с самым большим колесом обозрения в мире.
  • Вы полюбуетесь отелем, входящим в состав современного комплекса (Мадинат Джумейра), и Аллеей позолочённых лошадей — статуями, покрытыми настоящим золотом.
  • Аль Сииф (Al Seef) — старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафе, где царит особая атмосфера традиционного арабского быта.
  • Музей будущего нужно увидеть после наступления темноты, когда включается эффектная подсветка.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Пальма (The Palm Jumeirah)
  • Дубай Марина
  • Искусственный остров (Blue Waters)
  • Аль Каср
  • Аль Сииф (Al Seef)
  • Музей будущего
  • Бурж Халифа (Burj Khalifa)
  • Дубай Молл (Dubai Mall)
  • Аквариум (Aquarium)
  • Шоу танцующих фонтанов
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт и трансфер из отеля
Что не входит в цену
  • Билеты на развлекательные мероприятия
  • Обед
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
A
Anastassiya
16 окт 2025
Это был очень яркий день с гидом Марией. Успели посетить больше,чем было запланировано. Мария соорентировала по самым красивым местам Дубая,сделала нам отличные фотографии,рассказала о жизни в Дубае.
Г
Галина
15 окт 2025
Экскурсия была очень увлекательной, узнали и увидели много нового. Посетили много интересных мест, вернулись в отель с массой новых впечатлений и фото! Шухрат провёл экскурсию великолепно, 10/10!
О
Ольга
30 авг 2025
Экскурсия получилась невероятно увлекательной, содержательной и хорошо структурированной. Шухрат умеет подать информацию так, что даже самые сложные факты запоминаются легко. Мы не только узнали много нового, но и получили огромное
читать дальше

удовольствие от прогулки. Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимательность и искренний интерес гида к своим гостям. Продуманный маршрут позволил увидеть главное в Дубае и сделать фотографии.
"Впечатления остались только положительные. Шухрат - просто чудо 🙌.

L
Liudmila
22 мар 2025
Экскурсия прошла очень хорошо и интересно, очень понравилось, экскурсовод был очень вежлив и приятен в общении, рассказал много интересного, очень хорошо знает город, очень советую заказать эту экскурсию если вы хотите очень интересную экскурсию и очень классного экскурсовода
S
Slava
12 янв 2025
Гид Шахрат оказался очень вежливым и хорошо знающим город человеком. Встретил нас в аэропорту, и устроил нам обзорную экскурсию. Прогулка по Дубаю очень понравилась. Посмотрели все лучшие локации за один день! Рекомендую.

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Из Дубая - в Абу-Даби
На машине
10 часов
334 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
$55 за человека
По руфтопам Дубая - на кабриолете
На машине
На кабриолете
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
$320 за всё до 3 чел.
Все краски Дубая
На машине
5 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
13 ноя в 09:00
14 ноя в 13:00
$174 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае