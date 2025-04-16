Создайте идеальное морское путешествие под парусом в Персидском заливе! Выбирайте маршрут, наслаждайтесь видами Пальмы Джумейра, островов мира и побережья Дубая, устраивайте пикники, рыбалку или купание, а наш капитан-гид сделает отдых по-настоящему уникальным и комфортным.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание водной прогулкиАренда яхты в Дубае — это уникальная возможность стать режиссером своего морского путешествия под парусом в одной из самых красивых локаций в мире, выбрать свой лучший маршрут и продолжительность отдыха, а капитан-гид сделает его еще и познавательным. В нашем распоряжении весь персидский залив: Остров Пальм-Джумейра со своими бухтами, ресторанами и причалами, побережье Дубая от Джебел-Али до Эмирата Шарджа с видами главных достопримечательностей, Острова Мира и даже дальний "Банана-Айленд". Мы сможем остановиться для купания, снорклинга, загара, рыбалки, высадиться на остров для пикника или даже заночевать на нем. Насладимся всеми преимуществами по настоящему аристократического отдыха. Программа мероприятия максимально гибкая, просто сообщите ваши пожелания капитану. Если вы не знаете местность - не беда! Отталкиваясь от желаемой продолжительности мероприятия совершим незабываемое путешествие. Важная информация:
- Минимально рекомендованное время — 2 часа, оптимальное — от 3 до 7 часов.
- Максимальное количество гостей (включая детей) — 8 человек.
- Мероприятие напрямую связано с природой, возможны изменения по погодным условиям.
- Пожалуйста указывайте номер телефона, подключенный к мессенджерам, чтобы мы могли с вами связаться.
Ежедневно с 06:00 до 21:00 включительно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров пальмы Palm-Jumeirah
- Бурдж Аль-Араб
- Персидский залив
- Панорама Дубая
- Остров Лого
- В зависимости от направления:
- Бурдж Кхалифа
- Острова мира
- Джебел-Али
- Банана-Айленд
- Программа мероприятия максимально гибкая, просто сообщите ваши пожелания капитану
Что включено
- Услуги Гида-Капитана
- Яхта
- Пледы, спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Palm jumeirah, Club Vista Mare
Завершение: Palm-Jumeirah
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00 до 21:00 включительно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- После бронирования мы сразу свяжемся с вами для уточнения деталей и ваших пожеланий
- Пожалуйста указывайте номер телефона
- Подключенный к мессенджерам
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
16 апр 2025
Все очень понравилось, капитаны русские и знают много информации
Но вот попросили наргилу и они не предупредя взяли с нас 70$
Но вот попросили наргилу и они не предупредя взяли с нас 70$
Н
Надежда
15 апр 2025
Спасибо большое гиду. Очень интересно провел экскурсию. Рекомендую к посещению.
А
Анна
18 мар 2025
Этот вечер — просто фильм, в котором мы сами себе режиссёры. Встретились на Пальме, сели на яхту и сразу поняли, что день будет незабываемым.
Егор не просто капитан, а ходячая энциклопедия:
Егор не просто капитан, а ходячая энциклопедия:
А
Анастасия
10 фев 2025
Мы с мужем остались всем довольны. С нами быстро связались, обсудили все детали, встретили в оговоренное время. Капитан Егор с женой очень вежливые и доброжелательные. Сама яхта довольно просторная. Во время прогулки открываются потрясающие виды, мы получили колоссальное удовольствие. Всем рекомендуем данную прогулку, не сомневайтесь - оно того стоит!
A
Alina
5 янв 2025
Спасибо ребятам за уютное завершение дня! Вкуснейший чай и самый мягкие плюшевые пледы в холодный декабрьский вечер❤️ рада знакомству!
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