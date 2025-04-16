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рассказывал нам про знаковые места Дубая, про Персидский залив, его глубину и обитателей, и даже про тот самый нюанс с «Парусом». Всё это на фоне идеального заката, который невозможно было не запечатлеть. А Алисия — душа компании! Безумно милая, лёгкая в общении, ловила каждый момент: делала кучу фото, снимала нас на видео, подливала шампанское и просто была с нами на одной волне.



Музыка? Включали свою. Ограничения? Какие? Наоборот, нам только поддакивали и помогали сделать этот вечер ещё круче. В итоге мы настолько втянулись, что продлили катание и даже пошли на финальный аккорд — ночное купание в Персидском заливе. Представьте: тёплая вода, огни ночного Дубая, ощущение абсолютной свободы. В такие моменты реально осознаёшь, что жизнь — она вот, здесь и сейчас.



Алисия и Егор не просто стали частью этого дня — мы обрели настоящих друзей. Тех людей, к которым захочется возвращаться снова и снова. В такие моменты понимаешь, что по-настоящему ценишь не только место, но и тех, с кем его разделяешь. Этот вечер точно останется в памяти как один из лучших — и мы вернёмся к этим людям, потому что такие люди делают твои дни ещё ярче