Если вы хотите увидеть все великолепие Дубая за один день — эта экскурсия станет для вас отличным выбором.
Экскурсию по Новому Дубаю включает следующие посещения:
Самый красивый и роскошный отель Парус Бурдж-аль-Араб на искусственном острове — настоящее достояние и символ города;
Мадинат Джумейра Сук — удивительно шумный и колоритный арабский рынок, раскинувшийся вдоль искусственно созданного канала, из-за чего его называют дубайской Венецией;
Пальм Джумейра — еще один великолепный искусственный остров с отелем Атлантис, на фоне которого получаются впечатляющие фото;
Дубай Марина — элитный район с великолепными видами на окрестности: яхты, небоскребы и самое высокое витое здание в мире. Вам непременно понравится прогулка по этому району с чудесными магазинами и уютными кафе;
Шейх Заед Роуд — трасса, вдоль которой расположены великолепные небоскребы, башни-близнецы;
Виллы местных арабов и шейхов;
Деревня знаний;
Жилые районы;
Эмирейтс Молл;
Дубай Молл — завершающий пункт путешествия. Это огромный развлекательно- торговый центр, в котором расположен большой аквариум, рядом находится Бурдж Халифа, новый символ Дубая. Здесь можно вкусно пообедать, отправиться на шопинг, посмотреть шоу танцующих фонтанов и только после возвратиться в отель.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$370
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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