Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб

Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб - современные достопримечательности, роскошные отели и элитные...

Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб — современные достопримечательности, роскошные отели и элитные развлекательные центры.

Дубай — город, который славится ошеломляющими архитектурными проектами, великолепными городскими ландшафтами, самыми крупными развлекательными центрами и удивительными кафе, ресторанами, в которых подают блюда практически всех кухонь мира.
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб

Что вы увидите 🤩

  • Парус Бурдж-аль-Араб
  • Мадинат Джумейра Сук
  • Пальм Джумейра
  • Дубай Марина
  • Шейх Заед Роуд
  • Виллы местных арабов и шейхов
  • Деревня знаний
  • Жилые районы
  • Эмирейтс Молл
  • Дубай Молл
Если вы хотите увидеть все великолепие Дубая за один день — эта экскурсия станет для вас отличным выбором.

Экскурсию по Новому Дубаю включает следующие посещения:

  • Самый красивый и роскошный отель Парус Бурдж-аль-Араб на искусственном острове — настоящее достояние и символ города;
  • Мадинат Джумейра Сук — удивительно шумный и колоритный арабский рынок, раскинувшийся вдоль искусственно созданного канала, из-за чего его называют дубайской Венецией;
  • Пальм Джумейра — еще один великолепный искусственный остров с отелем Атлантис, на фоне которого получаются впечатляющие фото;
  • Дубай Марина — элитный район с великолепными видами на окрестности: яхты, небоскребы и самое высокое витое здание в мире. Вам непременно понравится прогулка по этому району с чудесными магазинами и уютными кафе;
  • Шейх Заед Роуд — трасса, вдоль которой расположены великолепные небоскребы, башни-близнецы;
  • Виллы местных арабов и шейхов;
  • Деревня знаний;
  • Жилые районы;
  • Эмирейтс Молл;
  • Дубай Молл — завершающий пункт путешествия. Это огромный развлекательно- торговый центр, в котором расположен большой аквариум, рядом находится Бурдж Халифа, новый символ Дубая. Здесь можно вкусно пообедать, отправиться на шопинг, посмотреть шоу танцующих фонтанов и только после возвратиться в отель.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$370

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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