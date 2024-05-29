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тысячи людей))))! огромная благодарность Далеру за комфортную поездку, интересные рассказы и познавательные истории, развеяно много мифов об этой стране))) Посетили все что было в планах и даже больше! Очень впечатлили виды на пальме - локация Дубай Марина, сад цветов, поющие фонтаны, речная поездка на лодочках (не экскурсионная а как транспорт) за 1 дирхам в одну сторону на восточный огромный базар) Очень рекомендую данную поездку, за 1 день с комфортом можно посмотреть главные достопримечательности Дубая.