1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- ШШтурм17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются
- ЮЮлия16 мая 2024Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному перед поездкой. Проводил экскурсию
- ВВиктор14 мая 2024Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
- ЕЕкатерина14 мая 2024Спасибо экскурсоводу Пулату за прекрасную экскурсии. За сутки со мной связались и уточнили, все ли в силе. Утром прислали уведомление
- ННаталия12 мая 2024Хорошая экскурсия. Ислам максимально учитывает пожелания и просьбы. Было интересно. Не только многое увидели, но и многое узнали про историю ОАЭ.
- ТТатьяна10 мая 2024Отличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные места в Дубае, рассказал интересные
- ЛЛюдмила8 мая 2024Гид Умар. Рекомендую
- ДДарья7 мая 2024Экскурсией довольны, все понравилось!
- ННаталья7 мая 2024Семьёй из трёх человек брали обзорную экскурсию Главное в Дубае в мини-группе. Посетили все желаемые места. Экскурсовод Пулат грамотно распределил
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Сад чудес и Сад бабочек»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Сад чудес и Сад бабочек" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 55 до 265 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 510 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Сад чудес и Сад бабочек», 510 ⭐ отзывов, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август