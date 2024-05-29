Сад чудес и Сад бабочек – экскурсии в Дубае

Найдено 9 экскурсий в категории «Сад чудес и Сад бабочек» в Дубае на русском языке, цены от $55, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
По паркам Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • Ш
    Штурм
    17 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются
    читать дальше

    тысячи людей))))! огромная благодарность Далеру за комфортную поездку, интересные рассказы и познавательные истории, развеяно много мифов об этой стране))) Посетили все что было в планах и даже больше! Очень впечатлили виды на пальме - локация Дубай Марина, сад цветов, поющие фонтаны, речная поездка на лодочках (не экскурсионная а как транспорт) за 1 дирхам в одну сторону на восточный огромный базар) Очень рекомендую данную поездку, за 1 день с комфортом можно посмотреть главные достопримечательности Дубая.

    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному перед поездкой. Проводил экскурсию
    читать дальше

    Амин. группа была малочисленная в количестве одного человека, я бы назвала формат индивидуальным)))Предусмотрительный Амин захватил свою жену Лолу, она устраивала мне фотосессии на фото-стопах, за что отдельно благодарна)Амин много рассказал интересных фактов, как из личного опыта, а проживает он не менее 10лет уже ОАЭ,так и исторических. Спасибо большое за открытие нового Дубаи, обязательно посоветую эту экскурсию своим знакомым и друзьям.

  • В
    Виктор
    14 мая 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
    читать дальше

    грамотно спланировал наш маршрут, отвечал на все интересующие нас вопросы, любезно осуществил трансфер до нашего отеля в другой город. Очень интересная и познавательная экскурсия по достопримечательностям Дубая, рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Спасибо экскурсоводу Пулату за прекрасную экскурсии. За сутки со мной связались и уточнили, все ли в силе. Утром прислали уведомление
    читать дальше

    о точном времени прибытии и номер машины. Сев в прохладную машину экскурсовод предложил свой маршрут, но предоставил нам самим выбирать маршрут. Чем мы и воспользовались, добавив свои локации. Те места, которые мы посетили за доп плату Пулат по нашей просьбе бронировал заранее, что избавило нас от очередей в кассу и дало нам возможность выбрать удобное для нас время.

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Хорошая экскурсия. Ислам максимально учитывает пожелания и просьбы. Было интересно. Не только многое увидели, но и многое узнали про историю ОАЭ.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Отличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные места в Дубае, рассказал интересные
    читать дальше

    факты, сделал хорошие фото. Большой плюс в пользу Ислома - приготовил нам воду и все время напоминал о ней. Спасибо! Экскурсию рекомендуем!

    Отличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные местаОтличная экскурсия! Ислом вежливый, с чувством юмора, интересующийся молодой человек. Машину вел аккуратно. Показал основные места
  • Л
    Людмила
    8 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Гид Умар. Рекомендую
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
    Экскурсией довольны, все понравилось!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Семьёй из трёх человек брали обзорную экскурсию Главное в Дубае в мини-группе. Посетили все желаемые места. Экскурсовод Пулат грамотно распределил
    читать дальше

    посещение мест, по нашему желанию посетили кафе национальной кухни. Пулат подсказывал на каком месте встать для фото, а также не отказывался пофоткать нас. Передвигались по городу на комфортном, чистом легковом автомобиле, так как в группе была только наша семья. Рекомендую экскурсию и экскурсовода. Мы все остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Сад чудес и Сад бабочек»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Дубай по максимуму
  2. Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
  3. Знакомство с Дубаем
  4. По паркам Дубая
  5. Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Сад чудес и Сад бабочек" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 55 до 265 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 510 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Сад чудес и Сад бабочек», 510 ⭐ отзывов, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам