Полёт на воздушном шаре открывает вам изумительные панорамные виды арабской пустыни. Незабываемые ощущения свободы и лёгкости – вот то, что вы будете вспоминать долгие годы. Плавно летящий огромный воздушный шар – идеальное место для романтических признаний и созерцания красот.
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Экскурсия «Полёт на воздушном шаре» в Дубае включает в себя:
- Полёт на воздушном шаре - 60 мин. ⠀⠀⠀
- Завтрак, напитки⠀⠀⠀⠀
- Трансфер с отеля из эмирата Дубай осуществляется с 03.00 утра⠀⠀
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