Полёт на воздушном шаре

Чтобы ваш отдых вышел отличным, должны быть запоминающиеся моменты

4.5
4 отзыва
Чтобы ваш отдых вышел отличным, должны быть запоминающиеся моменты.

Полёт на огромном воздушном шаре над арабской пустыней — один из таких моментов.

Это увлекательное и романтическое приключение, которое не оставляет равнодушным никого.
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре открывает вам изумительные панорамные виды арабской пустыни. Незабываемые ощущения свободы и лёгкости – вот то, что вы будете вспоминать долгие годы. Плавно летящий огромный воздушный шар – идеальное место для романтических признаний и созерцания красот.
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Экскурсия «Полёт на воздушном шаре» в Дубае включает в себя:

  • Полёт на воздушном шаре - 60 мин. ⠀⠀⠀
  • Завтрак, напитки⠀⠀⠀⠀
  • Трансфер с отеля из эмирата Дубай осуществляется с 03.00 утра⠀⠀
Мы любим наших Гостей и делаем всё, чтобы Ваш отдых был самым лучшим и запоминающимся!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
$300

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полёт на воздушном шаре - 60 мин. ⠀⠀⠀
  • Завтрак, напитки⠀⠀⠀⠀
  • Трансфер с отеля из эмирата Дубай осуществляется с 03.00 утра⠀
Что не входит
  • Сувенирная продукция (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Badshah T.
Badshah T.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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