Полёт на воздушном шаре открывает вам изумительные панорамные виды арабской пустыни. Незабываемые ощущения свободы и лёгкости – вот то, что вы будете вспоминать долгие годы. Плавно летящий огромный воздушный шар – идеальное место для романтических признаний и созерцания красот.

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Экскурсия «Полёт на воздушном шаре» в Дубае включает в себя:

Полёт на воздушном шаре - 60 мин. ⠀⠀⠀

Завтрак, напитки⠀⠀⠀⠀

Трансфер с отеля из эмирата Дубай осуществляется с 03.00 утра⠀⠀

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