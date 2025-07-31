читать дальше

почти на уровне с сидением, то есть по сути надо сидеть сильно согнув ноги в коленях и прижав к себе. У нас было комбо - мама-пенсионер и муж с ростом 182 см. Первый час мы все ехали сзади согнувшись в три погибели. Я написала менеджеру с просьбой пересадить хотя бы мою маму, так как ей 64 года и у нее больные колени,, на что получила насколько раз ответ « договариваетесь сами с другими гостями». После откровенной ругами с менеджером хотя бы маму пересадили, а мужа нет. Водитель у нас был приятный и сам сафари понравился, хоть и не сравнить с аналогичной экскурсией в Тунисе где нас катали раза 3 дольше и больше выкладывались. Вечер с едой был прям ужасен, мы смогли поесть только арбуз и апельсин. Все жутко острое либо в кляре, например нагетсы. самый дешевый чай Липтон и кофе Нескафе, все время вокруг ходят люди и пытаются тебе что-то продать. Самый ужас начался после экскурсии, когда их менеджер спросила меня понравилоась ли нам экскурсия. Когда я написала что нет и что подробно опишу все в отзыве начался откровенный наезд на меня, что со словами типа никто вас не заставлял бронировать ужин (но мы вообще-то его хотели) или что экскурсия групповая нечего выпендриваться, но даже то что она групповая не значит, что гостям можно предлагать неполноценные места в «багажнике» машины, предлагать гостям самостоятельно решать свои проблемы и договариваться поменяться (естественно никто не согласился) либо же писать гостям в час ночи сообщения с наездами так, что мне в и она пришлось их даже заблокировать в вотсап, настроение было ниже плинтуса и я пару раз чуть не расплакалась:(( в общем трипстеру стоит проверить, с кем они сотрудничают