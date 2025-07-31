Мои заказы

Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб

Катание по дюнам, ужин из 48 блюд и вечернее шоу - всё включено
Пустыня Лах-Баб — это не просто пейзаж, а сцена для идеального вечера.

Вас ждёт сафари на джипе по барханам, остановка для фото в самом сердце пустыни и ужин из 48 блюд в кемпинге с шоу-программой. Всё включено — без доплат и спешки, с заботой о каждой детали.
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб© Валентина
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб© Валентина
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб© Валентина
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 14:30

Описание экскурсии

Сафари в пустыне

Лах-Баб — место, где барханы окрашены в красноватый оттенок, а солнце садится в пески медленно и красиво. Именно здесь начнётся ваше путешествие — на джипе с опытным водителем, который знает, как превратить обычную поездку по дюнам в зрелищное и захватывающее сафари. Будет остановка в самом сердце пустыни: сделать снимки и подышать сухим воздухом.

Вечер в VIP-кемпинге
После катания вас ждёт отдых в кемпинге-ресторане. Всё здесь — про комфорт: мягкие кресла, приветливый персонал, сервис без суеты. Ужин — шведский стол из 48 блюд, где сочетаются восточная кухня и интернациональные вкусы. Вечер продолжится шоу-программой: танцы, огненное выступление и неспешная атмосфера арабского вечера под звёздами.

Организационные детали

  • Сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено
  • Поедем на джипах Toyota Sequoia,Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol специальной комплектации
  • В стоимость входит: катание по песчаным дюнам на автомобиле, катание на верблюдах (маленький круг), роспись тату хной (небольшой рисунок), шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show), VIP-ужин (live cooking — барбекю, салаты, паста, фрукты, прохладительные и горячие напитки
  • Отдельно по желанию оплачивается аренда сэндборда — $5, кальян и алкогольные напитки
  • Вас будет сопровождать водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Обратите внимание: в деревне бедуинов будет не только ваша группа, кемпинг интернациональный и рассчитан на 500 человек
  • Бесплатный трансфер осуществляется только из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана
  • Стоимость за трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle уточняйте в переписке
  • Танец живота не проводится во время священного месяца Рамадан и дней исламских праздников — согласно законам ОАЭ

ежедневно в 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$69
Дети 4-11 лет$65
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 9105 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
читать дальше

программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
М
Мария
31 июл 2025
Экскурсия оставила очень плохие впечатления. Началось все с того, что за нами приехала машина, в которой были места только сзади и они были не полноценные места а такие где ноги
читать дальше

почти на уровне с сидением, то есть по сути надо сидеть сильно согнув ноги в коленях и прижав к себе. У нас было комбо - мама-пенсионер и муж с ростом 182 см. Первый час мы все ехали сзади согнувшись в три погибели. Я написала менеджеру с просьбой пересадить хотя бы мою маму, так как ей 64 года и у нее больные колени,, на что получила насколько раз ответ « договариваетесь сами с другими гостями». После откровенной ругами с менеджером хотя бы маму пересадили, а мужа нет. Водитель у нас был приятный и сам сафари понравился, хоть и не сравнить с аналогичной экскурсией в Тунисе где нас катали раза 3 дольше и больше выкладывались. Вечер с едой был прям ужасен, мы смогли поесть только арбуз и апельсин. Все жутко острое либо в кляре, например нагетсы. самый дешевый чай Липтон и кофе Нескафе, все время вокруг ходят люди и пытаются тебе что-то продать. Самый ужас начался после экскурсии, когда их менеджер спросила меня понравилоась ли нам экскурсия. Когда я написала что нет и что подробно опишу все в отзыве начался откровенный наезд на меня, что со словами типа никто вас не заставлял бронировать ужин (но мы вообще-то его хотели) или что экскурсия групповая нечего выпендриваться, но даже то что она групповая не значит, что гостям можно предлагать неполноценные места в «багажнике» машины, предлагать гостям самостоятельно решать свои проблемы и договариваться поменяться (естественно никто не согласился) либо же писать гостям в час ночи сообщения с наездами так, что мне в и она пришлось их даже заблокировать в вотсап, настроение было ниже плинтуса и я пару раз чуть не расплакалась:(( в общем трипстеру стоит проверить, с кем они сотрудничают

Валентина
Валентина
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь и искренне сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.

Мы всегда стараемся заранее информировать гостей о
читать дальше

деталях программы через описание на сайте, «Памятку Туриста» в мессенджере и дополнительные сообщения в WhatsApp. Также во время экскурсии важные моменты озвучиваются в аудиогиде, а водитель или специалист готовы ответить на вопросы. К сожалению, в данном случае часть информации, видимо, осталась незамеченной.

Что касается сафари, у нас действительно есть варианты без посещения кемпинга и питания — эта опция указана на сайте, и мы всегда готовы помочь с выбором подходящего формата.

По поводу технических моментов: в условиях экстремальной жары (до +55°C) даже современные автомобили, включая Nissan Patrol 2024 года, могут перегреваться. Это естественный процесс, и водители умеют оперативно решать такие ситуации.

Маршрут сбора гостей составляется логистическим отделом с учетом оптимального времени и расположения отелей, поэтому индивидуальные предпочтения не всегда могут быть учтены. Однако для большего комфорта вы можете рассмотреть индивидуальный тур, где программа будет адаптирована под ваши пожелания.

Мы передали ваш запрос водителю, и менеджер действительно старался помочь, а не вступать в конфликт. К сожалению, поведение других участников экскурсии не всегда поддается нашему контролю, но мы ценим ваше понимание.

Программа была выполнена в полном соответствии с заявленным описанием, но мы обязательно учтем ваши замечания для улучшения сервиса

Входит в следующие категории Дубая

