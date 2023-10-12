Индивидуальная экскурсия по Дубаю: Путешествие на кабриолете с услугами гида
Дубай — это не просто город, а настоящая сказка в пустыне, в которой вы можете испытать все виды эмоций.
Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному мегаполису, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и получите незабываемые впечатления на всю жизнь. Приготовьтесь сделать самые красивые фотографии на память!
Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному мегаполису, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и получите незабываемые впечатления на всю жизнь. Приготовьтесь сделать самые красивые фотографии на память!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Район Аль-Сиф
- Пальмовый остров
- Отель-парус «Бурдж-аль-Араб»
- Район Мадинат Джумейра
- Дубай Марина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наше путешествие начнется с Аль-Сиф — района, который перенесет вас в историю Дубая и даст возможность ощутить восточный колорит. Затем мы увидим символ роскоши — отель-парус «Бурдж-аль-Араб», богатство и изысканность дизайна которого вы сможете оценить.
- Мы продолжим наше путешествие в районе Мадинат Джумейра, где современный Дубай сочетается с традиционной архитектурой, создавая тем самым уникальную атмосферу.
- Далее мы отправимся на Пальмовый остров и посетим отель «Атлантис», который стал примером того, как человеческий гений может изменить облик природы. А также прогуляемся по набережной Дубай Марина, где пришвартованы роскошные яхты.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель в ДубаеЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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