Прогулка на кабриолете в Дубае

Индивидуальная экскурсия по Дубаю: Путешествие на кабриолете с услугами гида

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Ответы на вопросы
Дубай — это не просто город, а настоящая сказка в пустыне, в которой вы можете испытать все виды эмоций.

Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному мегаполису, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и получите незабываемые впечатления на всю жизнь. Приготовьтесь сделать самые красивые фотографии на память!
Прогулка на кабриолете в Дубае
Прогулка на кабриолете в Дубае
Прогулка на кабриолете в Дубае
Прогулка на кабриолете в Дубае
Прогулка на кабриолете в Дубае
Прогулка на кабриолете в Дубае
Прогулка на кабриолете в Дубае
Ближайшие даты:
12
окт
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Район Аль-Сиф
  • Пальмовый остров
  • Отель-парус «Бурдж-аль-Араб»
  • Район Мадинат Джумейра
  • Дубай Марина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Наше путешествие начнется с Аль-Сиф — района, который перенесет вас в историю Дубая и даст возможность ощутить восточный колорит. Затем мы увидим символ роскоши — отель-парус «Бурдж-аль-Араб», богатство и изысканность дизайна которого вы сможете оценить.
  • Мы продолжим наше путешествие в районе Мадинат Джумейра, где современный Дубай сочетается с традиционной архитектурой, создавая тем самым уникальную атмосферу.
  • Далее мы отправимся на Пальмовый остров и посетим отель «Атлантис», который стал примером того, как человеческий гений может изменить облик природы. А также прогуляемся по набережной Дубай Марина, где пришвартованы роскошные яхты.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Дубае
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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