Описание

"Очарование Дубая: путешествие в мир сказки" Присоединяйтесь к нам в незабываемом путешествии по Дубаю, где вы окунетесь в мир роскоши, современности и удивительных достопримечательностей. Посетите самый большой цветочный сад в мире - Miracle Garden, где вас ждет 72 тысячи квадратных метров удивительного цветочного пространства. Откройте для себя элитные отели на побережье Персидского залива, включая знаменитый отель Бурж Аль Араб, и прогуляйтесь по Мадинату Джумейра - району, который вдохновлен Арабской Венецией. Подышите свежим морским воздухом на искусственном острове The Palm Jumeirah и насладитесь современным районом Дубай-Марина, где небоскребы величественно вздымаются в небо. Откройте для себя новый искусственный остров Blue Waters Island Dubai, где вас ждет самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Посетите Музей будущего для захватывающих фото, пройдитесь по резиденции шейха Дубая и насладитесь просмотром океанариума и ансамбля "Ловцы жемчугов" в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. Завершите экскурсию, наслаждаясь просмотром Башни Бурж Кхалифа и уникального шоу-фонтанов. Вы также можете включить в программу подъем на смотровую площадку самого высокого здания в мире - Бурж Кхалифа. И не забудьте о возможности организовать шопинг тур, чтобы полностью насладиться этим удивительным городом. Путешествие по Дубаю - это незабываемый опыт, который мы готовы адаптировать под ваши пожелания и интересы. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир сказки в Дубае!