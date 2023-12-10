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Что вас ожидает:
- Парк цветов
- Парус
- Арабская Венеция
- Острав Пальма
- Район Марина
- Музей будущего
- Бурж Халифа
- Дубай Фонтан
- Океанариум
Описание
"Очарование Дубая: путешествие в мир сказки" Присоединяйтесь к нам в незабываемом путешествии по Дубаю, где вы окунетесь в мир роскоши, современности и удивительных достопримечательностей. Посетите самый большой цветочный сад в мире - Miracle Garden, где вас ждет 72 тысячи квадратных метров удивительного цветочного пространства. Откройте для себя элитные отели на побережье Персидского залива, включая знаменитый отель Бурж Аль Араб, и прогуляйтесь по Мадинату Джумейра - району, который вдохновлен Арабской Венецией. Подышите свежим морским воздухом на искусственном острове The Palm Jumeirah и насладитесь современным районом Дубай-Марина, где небоскребы величественно вздымаются в небо. Откройте для себя новый искусственный остров Blue Waters Island Dubai, где вас ждет самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Посетите Музей будущего для захватывающих фото, пройдитесь по резиденции шейха Дубая и насладитесь просмотром океанариума и ансамбля "Ловцы жемчугов" в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. Завершите экскурсию, наслаждаясь просмотром Башни Бурж Кхалифа и уникального шоу-фонтанов. Вы также можете включить в программу подъем на смотровую площадку самого высокого здания в мире - Бурж Кхалифа. И не забудьте о возможности организовать шопинг тур, чтобы полностью насладиться этим удивительным городом. Путешествие по Дубаю - это незабываемый опыт, который мы готовы адаптировать под ваши пожелания и интересы. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир сказки в Дубае!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Хорошое настроение
- Limited Wi-Fi
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель в ДубаеЗавершение: Место окончания экскурсии будет определено по договоренности между вами и гидом. Обычно место окончания может быть выбрано в удобной для вас локации, например, в отеле, торговом центре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие туристы
- Готовьтесь к незабываемому путешествию
- Наполненному позитивными эмоциями! Мы позаботимся обо всех деталях
- Чтобы ваша экскурсия по Дубаю была максимально комфортной и увлекательной. Готовьтесь к потрясающим видам
- Великолепной архитектуре и впечатляющим достопримечательностям. Мы с радостью подстроим программу экскурсии под ваши пожелания
- Чтобы вы получили максимальное удовольствие от вашего пребывания в Дубае. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и попробуйте вкус местной культуры и гастрономии. Мы сделаем все возможное
- Чтобы ваше путешествие оставило только самые позитивные воспоминания. Добро пожаловать в Дубай!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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