1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«А ещё заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«А также ощутите дух Востока на рынке специй, посмотрите шоу фонтанов, насладитесь невероятными панорамами, разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
«Здесь вы сможете посетить знаменитый рынок специй с впечатляющим ассортиментом ароматных пряностей и золотой рынок, где вы оцените роскошь и блеск драгоценных украшений»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
«Мы с вами пройдём через Восточный базар к Дубайскому проливу, пересечём его на лодке и окажемся на базарах специй и золота»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
«Посетим традиционные рынки специй и полюбуемся заливом Дубай-Крик»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Здесь можно полюбоваться старыми арабскими домами и приобрести специи и сладости»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
«Вы прокатитесь на старинных лодках абра и почувствуете все ароматы Арабии на базаре специй»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
«🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga5 июня 2024Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ДДарья19 мая 2024Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рынок специй»
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