Рынок специй – экскурсии в Дубае

Найдено 13 экскурсий в категории «Рынок специй» в Дубае на русском языке, цены от $45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«А ещё заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«А также ощутите дух Востока на рынке специй, посмотрите шоу фонтанов, насладитесь невероятными панорамами, разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
«Здесь вы сможете посетить знаменитый рынок специй с впечатляющим ассортиментом ароматных пряностей и золотой рынок, где вы оцените роскошь и блеск драгоценных украшений»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Дубай глазами экспата
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
«Мы с вами пройдём через Восточный базар к Дубайскому проливу, пересечём его на лодке и окажемся на базарах специй и золота»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
«Посетим традиционные рынки специй и полюбуемся заливом Дубай-Крик»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Здесь можно полюбоваться старыми арабскими домами и приобрести специи и сладости»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
5 часов
1 отзыв
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
«Вы прокатитесь на старинных лодках абра и почувствуете все ароматы Арабии на базаре специй»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
«🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
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    были. Очень комфортно (нас было всего 4 человека), маршрут составлен очень интересно, успели посмотреть все что хотели и даже больше, гид замечательный. Саймон очень интересно рассказывал, мы узнали очень многое для себя. Спасибо большое.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рынок специй»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
  2. О Дубае с любовью
  3. Знакомство с Дубаем
  4. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  5. Тот самый Дубай
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Рынок специй" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 45 до 300 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1318 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Рынок специй», 1318 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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