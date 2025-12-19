Мои заказы

Пять эмиратов и Индийский океан за 1 день

Горы, пустыни, океан и древние города - все контрасты страны в путешествии из Дубая
Этот маршрут объединяет всё самое интересное в ОАЭ. Вы побываете в пяти эмиратах.

Увидите древние форты, старинные мечети, горные перевалы, пустынные пейзажи и уютные рыбацкие деревушки. Окунётесь в историю и культуру страны. И завершите поездку комфортным отдыхом на пятизвёздочном курорте.
Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из Дубая

8:30–9:20 — Шарджа

  • Мечеть короля Фейсала.
  • Площадь Корана.
  • Рынок.
  • Прогулка по набережной Аль-Маджаз.

9:40–10:10 — Аджман

  • Крепость-музей Аджмана.
  • Старый коралловый район.
  • Фотостоп у пляжа Персидского залива.

10:30–11:00 — Умм-аль-Кувейн

  • Старинный форт.
  • Рыбацкие лодки, лагуны и мангровые заросли.
  • Истории о быте бедуинов и ловле жемчуга.

11:30–12:10 — Рас-эль-Хайма

  • Виды Хаджарских гор.
  • Форт Дайя и старый город Джульфар (проездом).
  • Фотостоп у дюн и горных массивов.

13:00–15:30 — Фуджейра

  • Купание в Индийском океане.
  • Обед в пятизвёздочном отеле (шведский стол).
  • Посещение мечети Аль-Бидия 15 века.

16:00–17:30 — обратная дорога в Дубай

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе от отеля и обратно, доступ на пляж пятизвёздочного отеля и шведский стол.
  • Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки.

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$120
Дети до 18 лет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Садир
Садир — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 41 туриста
С 2017 года я работаю гидом в этом удивительном месте, и за все эти годы ни разу не пожалел о своём выборе. Эмираты стали не просто местом работы для меня,
читать дальше

но и настоящим домом, который я с удовольствием представляю путешественникам. Что мне нравится в Эмиратах? Эта страна всегда на шаг впереди, она не стоит на месте. Здесь прекрасно сочетаются традиции и современные технологии, роскошь и простота. Каждый эмират — это отдельный мир с уникальными особенностями: от величественного Дубая с небоскрёбами до спокойного Шарджи с богатым культурным наследием, от оазисных красот Аль-Айна до традиционных рыбацких деревушек в Фуджейре. Здесь есть место для каждого — для ценителей природы, истории и, конечно, роскоши. Я искренне люблю рассказывать об Эмиратах, потому что в этой стране есть что-то магическое, что невозможно передать словами — нужно почувствовать, увидеть, пережить. И я горжусь тем, что могу быть проводником в этот удивительный мир.

