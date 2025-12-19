Этот маршрут объединяет всё самое интересное в ОАЭ. Вы побываете в пяти эмиратах.
Увидите древние форты, старинные мечети, горные перевалы, пустынные пейзажи и уютные рыбацкие деревушки. Окунётесь в историю и культуру страны. И завершите поездку комфортным отдыхом на пятизвёздочном курорте.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — выезд из Дубая
8:30–9:20 — Шарджа
- Мечеть короля Фейсала.
- Площадь Корана.
- Рынок.
- Прогулка по набережной Аль-Маджаз.
9:40–10:10 — Аджман
- Крепость-музей Аджмана.
- Старый коралловый район.
- Фотостоп у пляжа Персидского залива.
10:30–11:00 — Умм-аль-Кувейн
- Старинный форт.
- Рыбацкие лодки, лагуны и мангровые заросли.
- Истории о быте бедуинов и ловле жемчуга.
11:30–12:10 — Рас-эль-Хайма
- Виды Хаджарских гор.
- Форт Дайя и старый город Джульфар (проездом).
- Фотостоп у дюн и горных массивов.
13:00–15:30 — Фуджейра
- Купание в Индийском океане.
- Обед в пятизвёздочном отеле (шведский стол).
- Посещение мечети Аль-Бидия 15 века.
16:00–17:30 — обратная дорога в Дубай
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе от отеля и обратно, доступ на пляж пятизвёздочного отеля и шведский стол.
- Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки.
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 18 лет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Садир — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 41 туриста
С 2017 года я работаю гидом в этом удивительном месте, и за все эти годы ни разу не пожалел о своём выборе. Эмираты стали не просто местом работы для меня,
Входит в следующие категории Дубая
