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Сафари + Ужин на премиум яхте

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Сафари + Ужин на премиум яхте
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $150 за человека

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Сафари + Ужин на премиум яхте
Сафари + Ужин на премиум яхте

Что вы увидите

  • Маршрут круиза: Дубай Марина канал, JBR, Blue Waters, Atlantis The Palm and Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.
  • Возможность насладиться восхитительными пейзажами вечернего города
Предлагаем самое увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. А после Вы отправитесь на Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив.
Что входит
  • Катание на джипе в пустыне
  • Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив
  • Шоу-программа
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Сафари + Ужин на премиум яхте
    Сафари + Ужин на премиум яхте
    Сафари + Ужин на премиум яхте
    Сафари + Ужин на премиум яхте
    Сафари + Ужин на премиум яхте
    Сафари + Ужин на премиум яхте

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Badshah T.
    Badshah T.
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