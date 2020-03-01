Валентина проводит ещё 3 экскурсии

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Заглянуть в гости к шейху, подняться на вершину горы и увидеть экзотических животных

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
Знакомство с родиной первого правителя ОАЭ начнется прямо в его доме.

Мы исследуем Аль-Айн вдоль и поперек: посетим дворец Зайда, финиковую рощу и знаменитый зоопарк, а также полюбуемся живописной панорамой с горы Джебель Хафит.

Гуляя тенистыми аллеями, общаясь с животными и принимая термальные ванны, вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами.
$85 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
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Цветущий Аль-Айн
Цветущий Аль-Айн

Что вас ожидает​

Аравийский монарх
В рощах финиковых пальм притаился великолепный дворец отца-основателя ОАЭшейха Зайда Бин Султана Аль Нахайяна. Вы осмотрите женскую и мужскую половины дома, увидите переливающееся амальгамой генеалогическое дерево древнего рода и услышите удивительные факты о бывшем верховном правителе страны, его достижениях на государственном посту и членах семьи, занимавших роскошные палаты. Неподалеку мы обнаружим живописный оазис, когда-то принадлежавший Зайду, где, петляя лабиринтами в тенях пальм, отдохнем от жары и городского шума и, если повезет, понаблюдаем за сбором фиников.

Дорога в облаках
Далее вас ждет головокружительный подъем по крутому серпантину на смотровую площадку горы Джебель Хафит. Дорога к самой высокой точке ОАЭ входит в 10 красивейших дорог мира, и вы в этом убедитесь. А, достигнув цели, насладитесь панорамой города с высоты 1300 метров и сможете пообедать в президентском отеле «Меркурий». У подножия горы раскинулся зеленый оазис, знаменитый своими горячими источниками. У вас будет свободное время на посещение эвкалиптовой сауны и термальных купален.

Флора и фауна
Аль-айнский зоопарк — самый большой в стране. Здесь можно встретить немало экзотических африканских и арабских животных: аравийскую антилопу, большерогих гривистых баранов, лемуров, носорогов, бегемотов, тигров и львов, прокатиться на верблюдах, покормить жирафов и познакомиться с местным растительным миром. Дикие, домашние и даже вымирающие редкие виды — вы больше нигде не встретите подобного разнообразия!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас из отеля в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане
  • Для посещения зоопарка выбирайте скромную одежду
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце
  • Для детей младше 13 лет купание в источниках разрешено только в сопровождении отца согласно правилам Муниципалитета Эмирата Аль-Айн
  • Фотосъемка запрещена
Цветущий Аль-Айн
Цветущий Аль-Айн
Цветущий Аль-Айн
Цветущий Аль-Айн
Цветущий Аль-Айн
Цветущий Аль-Айн
Цветущий Аль-Айн

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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Валентина проводит ещё 3 экскурсии

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