Валентина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает​

Аравийский монарх

В рощах финиковых пальм притаился великолепный дворец отца-основателя ОАЭ — шейха Зайда Бин Султана Аль Нахайяна. Вы осмотрите женскую и мужскую половины дома, увидите переливающееся амальгамой генеалогическое дерево древнего рода и услышите удивительные факты о бывшем верховном правителе страны, его достижениях на государственном посту и членах семьи, занимавших роскошные палаты. Неподалеку мы обнаружим живописный оазис, когда-то принадлежавший Зайду, где, петляя лабиринтами в тенях пальм, отдохнем от жары и городского шума и, если повезет, понаблюдаем за сбором фиников.

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Дорога в облаках

Далее вас ждет головокружительный подъем по крутому серпантину на смотровую площадку горы Джебель Хафит. Дорога к самой высокой точке ОАЭ входит в 10 красивейших дорог мира, и вы в этом убедитесь. А, достигнув цели, насладитесь панорамой города с высоты 1300 метров и сможете пообедать в президентском отеле «Меркурий». У подножия горы раскинулся зеленый оазис, знаменитый своими горячими источниками. У вас будет свободное время на посещение эвкалиптовой сауны и термальных купален.

Флора и фауна

Аль-айнский зоопарк — самый большой в стране. Здесь можно встретить немало экзотических африканских и арабских животных: аравийскую антилопу, большерогих гривистых баранов, лемуров, носорогов, бегемотов, тигров и львов, прокатиться на верблюдах, покормить жирафов и познакомиться с местным растительным миром. Дикие, домашние и даже вымирающие редкие виды — вы больше нигде не встретите подобного разнообразия!