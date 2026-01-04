читать дальше уменьшить

животных зоопарк Аль-Айна. Если бы позволяло время и не было так жарко, гуляли бы по нему еще подольше))) Полюбовались необыкновенными видами с горы Джебель, а напоследок посетили радоновые источники и испытали настоящее блаженство расслабления! Огромное спасибо Далеру за прекрасную экскурсию, отлично проведенное время и приятную компанию, а также за помощь в организации трансфера в аэропорт. Мы обязательно вернемся в ОАЭ и выберем самые интересные маршруты для посещения по советам и в компании этого замечательного гида!