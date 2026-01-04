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Чарующий Аль-Айн

Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Вы отправитесь в самый живописный город ОАЭ — Аль-Айн.

Приготовьтесь насладиться завораживающим видами, познакомиться с редкими животными, посетить дом отца-основателя государства и раскрыть совсем другие Эмираты: зеленые, плодородные и очень естественные!
4.3
21 отзыв
Чарующий Аль-Айн
Чарующий Аль-Айн
Чарующий Аль-Айн

Описание экскурсии

Все краски Аль-Айна

Я покажу самые удивительные места города-заповедника. В программе экскурсии:

  • Зоопарк — самый большой в Персидском заливе. Вы поразитесь разнообразию местной фауны и флоры: 4000 видов животных и растений. Я расскажу, как работники зоопарка пытаются воссоздать естественную среду обитания для каждого животного и какие местные обитатели находятся под угрозой исчезновения.
  • Гора Джебель — вы проедете 12 км по извилистым живописным дорогам и насладитесь видом на Аль-Айн и соседний Оман с высоты 1249 метров.
  • Радоновые бассейны — окунувшись в термальные источники у подножия горы, вы не только почувствуете себя отдохнувшими, но и навсегда забудете о болях в суставах.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
  • Я заберу вас из любого отеля Дубая, Шарджи или другого эмирата
  • В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее
  • Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: зоопарк — 25 дирхам, радоновые источники — 20 дирхам
  • Если вам нужен трансфер из Фуджейры — доплата 150$, за трансфер из Абу-Даби −150$, за трансфер из Рас-Аль-Хайма — 120$, за трансфер из Аджмана — 70$, из Шарджи — 50$, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — 60$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер
Далер — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным. Сильны
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тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников. Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми рощами и древними фортами. Поездка получилась очень спокойной, культурной и невероятно красивой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть аутентичную сторону ОАЭ! З
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми
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E
экскурсию делает гид. У нас был замечательный Файзулла, спокойный, с чувством юмора и внимательный. Про экскурсию саму могу сказать так - противоположность Дубаю, здесь нет небоскребов, суеты и автомобильных пробок.
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Зоопарк особо не впечатлил, но гора и виды с нее захватывающие, радоновый источник особо понравился, практически никого не было, но вода горячая. я только за один заход выдержала 10минут, потом минут по семь. на обратном пути попали как обычно в дубайские пробки, Файзулла прям переживал за нас, видя какие мы уставшие. Одна из лучших экскурсий по ОАЭ, рекомендую.

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Екатерина
Отличная, интересная экскурсия! Центром для нас, конечно, являлся потрясающий зоопарк с сафари, но и закат на горе и остальные точки маршрута были очень интересные! Гид интересно рассказывал про историю Эмиратов и про жизнь в стране и прислушивался к нашим пожеланиям. Рекомендуем!
Отличная, интересная экскурсия! Центром для нас, конечно, являлся потрясающий зоопарк с сафари, но и закат на
Отличная, интересная экскурсия! Центром для нас, конечно, являлся потрясающий зоопарк с сафари, но и закат на
Отличная, интересная экскурсия! Центром для нас, конечно, являлся потрясающий зоопарк с сафари, но и закат на
Отличная, интересная экскурсия! Центром для нас, конечно, являлся потрясающий зоопарк с сафари, но и закат на
Отличная, интересная экскурсия! Центром для нас, конечно, являлся потрясающий зоопарк с сафари, но и закат на
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В
Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная,
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с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

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Андрей
Во-первых, сама идея посетить зоопарк оказалось правильной и путешествие вышло хорошим. Здорово провести тут часа четыре неспеша. Смотреть пальмы по пути "в питомнике" можно, но лишняя трата времени - кругом
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заборы и разнообразия ноль. Скипните! Дворец шейха, когда он был совсем простым человеком (оооочень скромно) - посетить обязательно, (это не долго) чтобы знать какой он Реально великий человек. На гору идти ли, решайте сами. Дорога в Аль айн далеко уже нее в необжитой пустыне, куда смотреть собрались? Лучше по пути назад гляньте рынок верблюдов (посылая тамошних попрошаек подальше) с их огромными бездонными глазами (попробуйте не купить;) Ну а горячие источники шлите подальше тоже -"радон является ведущей причиной развития рака".

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Наталья
Экскурсия очень понравилась! Несмотря на достаточно длинную дорогу, в пути не скучали благодаря увлекательным рассказам Далера об истории и культуре ОАЭ. Далер - настоящий знаток Эмиратов!
Поразил размерами и количеством разнообразных
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животных зоопарк Аль-Айна. Если бы позволяло время и не было так жарко, гуляли бы по нему еще подольше))) Полюбовались необыкновенными видами с горы Джебель, а напоследок посетили радоновые источники и испытали настоящее блаженство расслабления! Огромное спасибо Далеру за прекрасную экскурсию, отлично проведенное время и приятную компанию, а также за помощь в организации трансфера в аэропорт. Мы обязательно вернемся в ОАЭ и выберем самые интересные маршруты для посещения по советам и в компании этого замечательного гида!

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Входит в следующие категории Дубая

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