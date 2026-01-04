Вы отправитесь в самый живописный город ОАЭ — Аль-Айн.
Приготовьтесь насладиться завораживающим видами, познакомиться с редкими животными, посетить дом отца-основателя государства и раскрыть совсем другие Эмираты: зеленые, плодородные и очень естественные!
Приготовьтесь насладиться завораживающим видами, познакомиться с редкими животными, посетить дом отца-основателя государства и раскрыть совсем другие Эмираты: зеленые, плодородные и очень естественные!
Описание экскурсии
Все краски Аль-Айна
Я покажу самые удивительные места города-заповедника. В программе экскурсии:
- Зоопарк — самый большой в Персидском заливе. Вы поразитесь разнообразию местной фауны и флоры: 4000 видов животных и растений. Я расскажу, как работники зоопарка пытаются воссоздать естественную среду обитания для каждого животного и какие местные обитатели находятся под угрозой исчезновения.
- Гора Джебель — вы проедете 12 км по извилистым живописным дорогам и насладитесь видом на Аль-Айн и соседний Оман с высоты 1249 метров.
- Радоновые бассейны — окунувшись в термальные источники у подножия горы, вы не только почувствуете себя отдохнувшими, но и навсегда забудете о болях в суставах.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
- Я заберу вас из любого отеля Дубая, Шарджи или другого эмирата
- В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее
- Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты
Дополнительные расходы
- Входные билеты: зоопарк — 25 дирхам, радоновые источники — 20 дирхам
- Если вам нужен трансфер из Фуджейры — доплата 150$, за трансфер из Абу-Даби −150$, за трансфер из Рас-Аль-Хайма — 120$, за трансфер из Аджмана — 70$, из Шарджи — 50$, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — 60$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным. Сильны
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Аль-Айн — это совсем другие Эмираты! Поразительный контраст после шумных мегаполисов. Настоящий город-оазис с бесконечными пальмовыми рощами и древними фортами. Поездка получилась очень спокойной, культурной и невероятно красивой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть аутентичную сторону ОАЭ! З
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E
экскурсию делает гид. У нас был замечательный Файзулла, спокойный, с чувством юмора и внимательный. Про экскурсию саму могу сказать так - противоположность Дубаю, здесь нет небоскребов, суеты и автомобильных пробок.
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Отличная, интересная экскурсия! Центром для нас, конечно, являлся потрясающий зоопарк с сафари, но и закат на горе и остальные точки маршрута были очень интересные! Гид интересно рассказывал про историю Эмиратов и про жизнь в стране и прислушивался к нашим пожеланиям. Рекомендуем!
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В
Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная,
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Во-первых, сама идея посетить зоопарк оказалось правильной и путешествие вышло хорошим. Здорово провести тут часа четыре неспеша. Смотреть пальмы по пути "в питомнике" можно, но лишняя трата времени - кругом
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Экскурсия очень понравилась! Несмотря на достаточно длинную дорогу, в пути не скучали благодаря увлекательным рассказам Далера об истории и культуре ОАЭ. Далер - настоящий знаток Эмиратов!
Поразил размерами и количеством разнообразных
Поразил размерами и количеством разнообразных
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