Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

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Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚁На вертолёте
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $300 за человека

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Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Далее вы отправитесь в пустыню кататься по барханам на джипе, а затем поужинаете в премиум кемпинге, где для вас приготовят вкусный ужин, отдохнете от разгоряченного дня на просмотре шоу-программы и будете любоваться россыпью звёзд на небосводе.
Что входит
  • Полет на вертолет, 12 мин
  • Сафари на джипе в пустыне
  • Ужин в премиум кемпинге
  • Трансфер
Что не входит
  • Услуги гида
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне
Вертолетный тур + романтический ужин в пустыне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Badshah T.
Badshah T.
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