Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Далее вы отправитесь в пустыню кататься по барханам на джипе, а затем поужинаете в премиум кемпинге, где для вас приготовят вкусный ужин, отдохнете от разгоряченного дня на просмотре шоу-программы и будете любоваться россыпью звёзд на небосводе.
Что входит
Полет на вертолет, 12 мин
Сафари на джипе в пустыне
Ужин в премиум кемпинге
Трансфер
Что не входит
Услуги гида
Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.