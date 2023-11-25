Всемирная ярмарка Global Village

Билет для посещения в Дубае
Всемирная ярмарка Global Village
Всемирная ярмарка Global Village
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Дети до 105 см ростом$0
Билет 18+$8

Описание

Global Village – это великолепная ярмарка под открытым небом с множеством торговых павильонов, представляющих различные страны мира, в каждом из которых вы можете познакомиться с песнями, танцами, фольклором, традициями страны. А также приобрести понравившиеся сувениры и сладости. Поужинать разнообразной кухней и полюбоваться красочными шоу. Развлекательные программы, аттракционы, живая музыка – атмосфера настоящего праздника ждет вас!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • За дополнительную плату можно:
  • Приобрести напитки и еду
  • Приобрести сувениры
  • Посетить парк аттракционов в Global Village
Место начала и завершения?
Global Village
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual.
  • Бронирование производится на определенную дату. .
  • Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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