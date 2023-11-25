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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 105 см ростом
|$0
|Билет 18+
|$8
Описание
Global Village – это великолепная ярмарка под открытым небом с множеством торговых павильонов, представляющих различные страны мира, в каждом из которых вы можете познакомиться с песнями, танцами, фольклором, традициями страны. А также приобрести понравившиеся сувениры и сладости. Поужинать разнообразной кухней и полюбоваться красочными шоу. Развлекательные программы, аттракционы, живая музыка – атмосфера настоящего праздника ждет вас!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Что не входит
- За дополнительную плату можно:
- Приобрести напитки и еду
- Приобрести сувениры
- Посетить парк аттракционов в Global Village
- Место начала и завершения?
- Global Village
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual.
- Бронирование производится на определенную дату. .
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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