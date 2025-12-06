Мои заказы

Активности – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $58, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Красные пески, жемчуг и деревня призраков: мистический Рас-эль-Хайма
На машине
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Красные пески, жемчуг и деревня призраков
Исследуйте Рас-эль-Хайму, где Восток оживает! Уникальные пейзажи, история и контрасты ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: В вашем отеле или другом удобном вам месте
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
$300 за всё до 7 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
На машине
13 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
За один день посетите два ярких эмирата, ощутите их атмосферу и узнайте много нового. Ваша поездка станет насыщенной и запоминающейся
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$120 за человека
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
На машине
6.5 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
Адреналин и магия востока в поездке из Рас-эль-Хаймы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$58 за человека
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$429 за всё до 4 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
На кабриолете
6 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Погрузитесь в атмосферу ночного Дубая: сияющие небоскрёбы, роскошные яхты и захватывающие виды ждут вас в этой уникальной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$441$490 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 декабря 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Мы отлично провели время, все понравилось 😊 У нас был отличный водитель Али, весь персонал, который сопровождает, замечательный. Организаторам отдельная
    читать дальше

    благодарность) Подойдет тем, кто любит машины и виражи. Вкусный ужин и отличный концерт, очень профессиональные артисты. Мы довольны и рекомендуем 👍

  • Д
    Дарья
    2 декабря 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Все понравилось: ребята подобрали сафари на квадроциклах без катания на машине, что для нас было важно. Можно сказать, что экскурсия
    читать дальше

    была индивидуальной, потому что остальная часть группы отправилась на сафари на джипах. Также можно было покататься на верблюде. Само катание очень понравилось, а в конце был неплохой ужин и шоу. Спасибо за прекрасно организованный тур, буду рекомендовать:)

    Все понравилось: ребята подобрали сафари на квадроциклах без катания на машине, что для нас было важно. Можно сказать, что экскурсия была индивидуальной, потому что остальная часть группы отправилась на сафари на джипах. Также можно было покататься на верблюде. Само катание очень понравилось, а в конце был неплохой ужин и шоу. Спасибо за прекрасно организованный тур, буду рекомендовать:)
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Классно покатались по дюнам. Очень живописно. Закат в пустыне супер. Шоу и ужин тоже понравились. Не пожалели.
    Классно покатались по дюнам. Очень живописно. Закат в пустыне супер. Шоу и ужин тоже понравились. Не пожалели.
  • М
    Максим
    15 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Все отлично, забирают из отеля на внедорожниках мини-группами по 6 человек, кондиционер пушка, машины удобные, водители не лихачат пока не
    читать дальше

    доедешь до самой пустыни, там уже начинается веселье. Покатают на верблюдах, покатают по пустыням, дадут время поснимать закат, затем накормят, покажут шоу и вернут в отель.
    Топ по соотношению цена/качество.

    P.S. избегайте местных фотографов, которые за 50 снимков запросят 250 долларов, хоть вы в итоге и сторгуетесь до 50 долларов, но весь вечер вас этими торгами будут отвлекать. оно того не стоит)

    Все отлично, забирают из отеля на внедорожниках мини-группами по 6 человек, кондиционер пушка, машины удобные, водители не лихачат пока не доедешь до самой пустыни, там уже начинается веселье. Покатают на верблюдах, покатают по пустыням, дадут время поснимать закат, затем накормят, покажут шоу и вернут в отель.
    Топ по соотношению цена/качество.

    P.S. избегайте местных фотографов, которые за 50 снимков запросят 250 долларов, хоть вы в итоге и сторгуетесь до 50 долларов, но весь вечер вас этими торгами будут отвлекать. оно того не стоит)
  • С
    Софья
    5 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Отличная экскурсия! Водитель отличный,заезд по пустыне прошел прекрасно,даже с четырёхлетним ребенком! Цена/качество 👌🏼👍🏼
  • А
    Анастасия
    4 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Мы были на сафари в пустыне и это было очень круто - красиво, интересно, отлично организовано! Сначала мы приехали в
    читать дальше

    «лагерь», где собралась большая группа из разных отелей, был welcome drink, можно было прокатиться на верблюдах! Далее мы отправились на сафари на джипах - колонной по барханам с виражами и остановкой на фото. Потом спустились обратно в лагерь и был вкусный ужин и яркая развлекательная программа. Все было супер! Очень понравилось, хотя местами дрифтить по пескам было страшновато)Любителям ярких эмоций рекомендую!
    Организовано все отлично - все были вежливы, доброжелательны и заботливы.

    Мы были на сафари в пустыне и это было очень круто - красиво, интересно, отлично организовано! Сначала мы приехали в «лагерь», где собралась большая группа из разных отелей, был welcome drink, можно было прокатиться на верблюдах! Далее мы отправились на сафари на джипах - колонной по барханам с виражами и остановкой на фото. Потом спустились обратно в лагерь и был вкусный ужин и яркая развлекательная программа. Все было супер! Очень понравилось, хотя местами дрифтить по пескам было страшновато)Любителям ярких эмоций рекомендую!
    Организовано все отлично - все были вежливы, доброжелательны и заботливы.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Активности»

Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Активности», 47 ⭐ отзывов, цены от $58. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль