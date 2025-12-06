Индивидуальная
до 7 чел.
Красные пески, жемчуг и деревня призраков
Исследуйте Рас-эль-Хайму, где Восток оживает! Уникальные пейзажи, история и контрасты ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: В вашем отеле или другом удобном вам месте
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
$300 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
За один день посетите два ярких эмирата, ощутите их атмосферу и узнайте много нового. Ваша поездка станет насыщенной и запоминающейся
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$120 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
Адреналин и магия востока в поездке из Рас-эль-Хаймы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$58 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$429 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Погрузитесь в атмосферу ночного Дубая: сияющие небоскрёбы, роскошные яхты и захватывающие виды ждут вас в этой уникальной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$441
$490 за всё до 3 чел.
- ННаталия6 декабря 2025Мы отлично провели время, все понравилось 😊 У нас был отличный водитель Али, весь персонал, который сопровождает, замечательный. Организаторам отдельная
- ДДарья2 декабря 2025Все понравилось: ребята подобрали сафари на квадроциклах без катания на машине, что для нас было важно. Можно сказать, что экскурсия
- ЕЕкатерина17 октября 2025Классно покатались по дюнам. Очень живописно. Закат в пустыне супер. Шоу и ужин тоже понравились. Не пожалели.
- ММаксим15 октября 2025Все отлично, забирают из отеля на внедорожниках мини-группами по 6 человек, кондиционер пушка, машины удобные, водители не лихачат пока не
- ССофья5 октября 2025Отличная экскурсия! Водитель отличный,заезд по пустыне прошел прекрасно,даже с четырёхлетним ребенком! Цена/качество 👌🏼👍🏼
- ААнастасия4 октября 2025Мы были на сафари в пустыне и это было очень круто - красиво, интересно, отлично организовано! Сначала мы приехали в
