Страной Лего можно наслаждаться круглый год, и мы приглашаем вас в новый, невероятно яркий и креативный аквапарк Дубая - особенно любимой семьями с детьми от 2 до 12 лет.

В парке 🌳 более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха.

Здесь можно окунуться в мир увлекательных путешествий на кораблике собственной конструкции, посоревноваться с другими изобретателями необычных плавательных средств и сразу же устремиться к новым приключениям в этом фантазийном водном пространстве.