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Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города

  • $80 за экскурсию

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Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи
Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи

Что вы увидите

  • Аквапарк «Legoland»
Страной Лего можно наслаждаться круглый год, и мы приглашаем вас в новый, невероятно яркий и креативный аквапарк Дубая - особенно любимой семьями с детьми от 2 до 12 лет.
В парке 🌳 более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха.
Здесь можно окунуться в мир увлекательных путешествий на кораблике собственной конструкции, посоревноваться с другими изобретателями необычных плавательных средств и сразу же устремиться к новым приключениям в этом фантазийном водном пространстве.
Что входит
  • Билет в аквапарк Legoland
  • Трансфер в оба конца
  • (Для уточнения, Аквапарк Legoland и Тематический парк Legoland это 2 разных парка - если вы хотите посетить оба, вам нужно купить комбо - 1 день 2 парка)
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Билеты QFAST
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Дубая.
Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи
Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи
Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи
Аквапарк «Legoland» с трансфером из Шарджи

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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