5 часов
Водная прогулка
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$125 за человека
5 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Оманском заливе
Спортивный интерес, азарт и восторг - весь спектр эмоций за один день
Начало: В вашем отеле
$750 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины и пляж
Откройте для себя уникальную возможность провести день в Маскате, наслаждаясь морем, дельфинами и пляжным отдыхом. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
$420 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLudmila5 января 2025Прекрасно организованная поездка с трансфером и всеми организационными деталями. Нам очень не повезло с погодой и до островов мы добирались сквозь
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Водные для детей»
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