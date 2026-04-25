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В этот раз нашим гидом была Марьям. Как же нам с ней повезло!!! (Хайтам извини, Марьям называла тебя своим учителем) Марьям родилась и долго жила в Иране и в итоге мы получили полное представление сразу о двух странах. С первой минуты мы были окружены ее заботой и вниманием, выполнялись все наши пожелания. Что касается самой экскурсии Вади был великолепен, людей практически не было, мы наплавались(берите коралки на ноги) и сделали массу прекрасных фото, затем был обед и величественная пустыня… В итоге незабываемые впечатления и багаж новых знаний, которые не найдешь в Википедии. В целом за экскурсию 9 баллов по десятибалльной, с Марьям получилось 12!!! да, если кому важно, машина была большой и комфортной и дорога получилась не утомительной