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Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
«По желанию вы познакомитесь с бедуинами и прокатитесь на верблюдах»
Завтра в 08:30
22 авг в 08:00
от $550 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Пески и оазисы Омана: пустыня Вахиба и Вади Бани Халид (из Маската)
Проехать сквозь бесконечные дюны и окунуться в бирюзовую воду оазиса
Начало: У вашего отеля
«По желанию можно прокатиться на верблюде или заглянуть в бедуинский дом, чтобы попробовать традиционный кофе и финики (за доплату)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Маската к бассейнам Вади Бани Халид и в пустыню Вахиба
Искупаться в изумрудных водах, понаблюдать за бедуинами и пройтись босиком по песку
Начало: У отеля, морского порта, аэропорта
«Прокатитесь по пустыне на автомобиле, увидите, как здесь живут бедуины и прогуляетесь по песку босиком»
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от $548 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Оазис Вади Бани Халид и пустыня Вахиба
Из Маската - к бирюзовым бассейнам и золотым дюнам
Начало: У вашего отеля
«Знакомство с культурой бедуинов, прогулка по высоким песчаным дюнам, а также — катание на верблюдах и роспись хной (по желанию и за доплату)»
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от $530 за всё до 4 чел.
Билеты
Оазис Вади Бани Халид и золотые дюны пустыни Вахиб
Погрузитесь в красоту Омана: от бирюзовых вод оазиса Вади Бани Халид до золотых дюн пустыни Вахиб. Культурные открытия и природные чудеса ждут вас
Начало: Ваш отель
«Посещение традиционного дома бедуинов позволит узнать об их образе жизни, а чашечка ароматного оманского кофе или чая станет приятным завершением знакомства с культурой»
Расписание: Каждый день в 8:00
$145 за билет
Мини-группа
до 6 чел.
Изумрудный оазис и золотые дюны: Вади Бани Халид и пустыня Вахиба
Купание в природных бассейнах, сафари по барханам и закат в сердце Востока (из Маската)
Начало: У вашего отеля
«Мы проедем по пустыне на автомобиле, посмотрим, как живут бедуины, сделаем роспись хной на руке, покатаемся на верблюде и, конечно, прогуляемся босиком по пескам на закате»
Расписание: ежедневно в 09:00
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$300 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
Начало: Отель, Аэропорт, Морской порт
«При желании можно посетить бедуинский лагерь, познакомиться с образом жизни местных жителей и узнать больше об их традициях»
22 авг в 06:00
23 авг в 06:00
$490 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
с
Изначально мы забронировали экскурсию с Хайтамом, но в назначенный день мы не смогли и организаторы оперативно подобрали другую удобную дату.
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Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Бедуины»
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Сейчас в Маскате в категории "Бедуины" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 140 до 550. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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