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страшную качку целый час, все были мокрые насквозь, но красоты подводного мира себя оправдали. Действительно на рифах много черепах и рыбок всех видов. Из отеля выехали в 7 утра, а назад на пристань катер вернулся в 14. Так что возможно имеет смысл закладывать чуть больше времени, чем указано.