Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
11 дек в 08:30
13 дек в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Оманские традиции: рынок и деревня
Путешествие в сердце Омана с посещением животного рынка Низвы и древней деревни Аль-Хамра. Ощутите атмосферу восточных базаров и исторических мест
Начало: У вашего отеля в Маскате
Расписание: в пятницу в 06:00
12 дек в 06:00
19 дек в 06:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия14 ноября 2025Все понравилось, все замечательно, несмотря на мой плохой английский все было понятно и интересно. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2025
Сейчас в Маскате в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 14 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль