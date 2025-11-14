Найдено 3 экскурсии в категории « Почувствовать себя местным » в Маскате на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи Начало: В вашем отеле/аэропорту от $500 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана $250 за всё до 4 чел. На автобусе 9 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Оманские традиции: рынок и деревня Путешествие в сердце Омана с посещением животного рынка Низвы и древней деревни Аль-Хамра. Ощутите атмосферу восточных базаров и исторических мест Начало: У вашего отеля в Маскате Расписание: в пятницу в 06:00 $100 за человека Другие экскурсии Маската Последние отзывы на экскурсии Л Лилия Оманские традиции: рынок животных в Низве + деревня Аль-Хамра Все понравилось, все замечательно, несмотря на мой плохой английский все было понятно и интересно. Спасибо

