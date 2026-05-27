Вы окажетесь в живописном уголке Омана, где среди суровых гор скрывается оазис с бирюзовыми лагунами и тайной пещерой. Пройдёте по каньону, искупаетесь в кристально чистой воде и увидите водопад внутри скалы.
Маршрут завершится встречей с ещё одним чудом природы — озером Синкхол, загадочным кратером с лазурной водой, о происхождении которого спорят до сих пор.
Описание трансфер
8:00 — отправление из Маската
9:30 — прибытие в Вади-Шаб и переправа на лодке
9:45–10:30 — лёгкий треккинг по каньону среди скал и пальмовых садов
10:30–12:00 — купание в бирюзовых лагунах. Их глубина достигает 3–5 метров, важно уметь плавать
12:00–12:45 — обратный путь по каньону и фотостопы
12:45–13:00 — переправа на лодке к парковке
13:00–14:00 — обед в местном кафе
14:00–14:20 — переезд к Биммах Синкхол
14:20–14:50 — отдых у природного кратера с лазурной водой, фото и купание
14:50–16:00 — возвращение в Маскат
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, билет на переправу и обед
- Дополнительно оплачиваются спасательный жилет — 1 OMR ($2,6) и коралловые тапочки — аренда 1 OMR ($2,6), покупка 3 OMR ($8)
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от размера группы
- Программа рассчитана на взрослых и детей старше 6 лет (если они уверенно плавают). Не рекомендуется при серьёзных проблемах с коленями/спиной
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля/в аэропорту/морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы перед бронированием.
Айбар — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Омане уже несколько лет и искренне влюблён в эту страну. Хорошо разбираюсь в её истории, культуре и традициях. Знаю интересные маршруты, места с красивыми видами и локации,
$85 за человека