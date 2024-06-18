Позвольте насладиться захватывающим путешествием по Маскату, столице султаната Оман. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на этот город, где сохранена его неповторимая атмосфера. Посетите одну из самых величественных мечетей мира, Королевский Оперный
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера Маската
- 🕌 Величественная мечеть
- 🎭 Королевский Оперный Театр
- 🛳️ Яхты султана Кабуса
- 🏰 Исторический форт Матрах
- 🏞️ Захватывающие виды на морской порт
- 🏛️ Дворцовая площадь султана Кабуса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Мечеть султана Кабуса
- Королевский Оперный Театр
- Район Матрах
- Старый рынок
- Набережная Маската
- Яхты султана Кабуса
- Форт Матрах
- Дворцовая площадь султана Кабуса
- Резиденция Аль Алам
Описание экскурсии
Эта экскурсия позволит Вам поближе познакомиться с городом Маскат, столицей султаната Оман. Маскат поистине уникальный город сохранивший свою самобытность. Тут вы не увидите ни одного небоскреба, так как их строительство запрещено законом. Что вас ждет:• Посетите одну из самых больших и красивых по своему величию мечетей занимающую не много не мало 3 место в мире. Молитвенный храм украшают одни из крупнейших ковров ручной работы и в центре зала висит огромная люстра весом 8 тонн украшенная кристаллами Swarovski.
- После мечети вы посетите Королевский Оперный Театр. Главная музыкальная и культурная площадка Омана. Построен театр по приказу султана Кабуса, в свое время первым в Арабском мире. Royal Opera House Muscat открыл свои двери 12 октября 2011 года.
- Затем отправимся в район Матрах — самый старый район города. Где посетим старый рынок, главную набережную Маската и увидим яхты султана Кабуса, одна из которых является 2 по величине в мире. И в завершении экскурсии поднимемся на форт Матрах построенный в 16 веке, откуда открывается завораживающий вид на морской порт Маската.
• А так же посетим знаменитую дворцовую площадь султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль Алам. Важная информация:
- Предупреждаем что в экскурсию не входят стоимость входных билетов (Оперный театр), поэтому посещение необходимо согласовывать с гидом заранее.
- Для посещения мечети мужчинам обязательно быть в брюках или джинсах. Женщинам обязательно быть либо в длинном платье закрывающим руки и ноги полностью, либо свободные брюки и кофту закрывающие руки, а так же головной убор (платок).
Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Султана Кабуса
- Королевский Оперный театра
- Рынок Матрах
- Форт Матрах
- Посещение площади с видом на дворец Аль Алам
Что включено
- Услуги гида
- Прохладительные напитки
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для посещения мечети необходимо соблюдать требования к одежде! Мужчинам обязательно быть в брюках или джинсах. Женщинам обязательно быть либо в длинном платье закрывающим руки и ноги полностью
- Либо свободные брюки и кофту закрывающие руки
- А так же головной убор (платок)!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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