После мечети вы посетите Королевский Оперный Театр. Главная музыкальная и культурная площадка Омана. Построен театр по приказу султана Кабуса, в свое время первым в Арабском мире. Royal Opera House Muscat открыл свои двери 12 октября 2011 года.

Затем отправимся в район Матрах — самый старый район города. Где посетим старый рынок, главную набережную Маската и увидим яхты султана Кабуса, одна из которых является 2 по величине в мире. И в завершении экскурсии поднимемся на форт Матрах построенный в 16 веке, откуда открывается завораживающий вид на морской порт Маската.

• А так же посетим знаменитую дворцовую площадь султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль Алам. Важная информация:

Предупреждаем что в экскурсию не входят стоимость входных билетов (Оперный театр), поэтому посещение необходимо согласовывать с гидом заранее.

Для посещения мечети мужчинам обязательно быть в брюках или джинсах. Женщинам обязательно быть либо в длинном платье закрывающим руки и ноги полностью, либо свободные брюки и кофту закрывающие руки, а так же головной убор (платок).

Эта экскурсия позволит Вам поближе познакомиться с городом Маскат, столицей султаната Оман. Маскат поистине уникальный город сохранивший свою самобытность. Тут вы не увидите ни одного небоскреба, так как их строительство запрещено законом. Что вас ждет:• Посетите одну из самых больших и красивых по своему величию мечетей занимающую не много не мало 3 место в мире. Молитвенный храм украшают одни из крупнейших ковров ручной работы и в центре зала висит огромная люстра весом 8 тонн украшенная кристаллами Swarovski.