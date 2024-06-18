Индивидуальная обзорная экскурсия по городу Маскат

Позвольте себе незабываемое путешествие по Маскату, столице Омана. Узнайте о культуре и истории города, посетив его главные достопримечательности
Позвольте насладиться захватывающим путешествием по Маскату, столице султаната Оман. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на этот город, где сохранена его неповторимая атмосфера. Посетите одну из самых величественных мечетей мира, Королевский Оперный
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Театр и старый район Матрах. Узнайте больше о культуре и истории Омана, прогуливаясь по старому рынку и набережной.

В завершении экскурсии поднимитесь на форт Матрах, откуда открывается завораживающий вид на морской порт Маската

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная атмосфера Маската
  2. 🕌 Величественная мечеть
  3. 🎭 Королевский Оперный Театр
  4. 🛳️ Яхты султана Кабуса
  5. 🏰 Исторический форт Матрах
  6. 🏞️ Захватывающие виды на морской порт
  7. 🏛️ Дворцовая площадь султана Кабуса
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу Маскат
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу Маскат
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу Маскат
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Мечеть султана Кабуса
  • Королевский Оперный Театр
  • Район Матрах
  • Старый рынок
  • Набережная Маската
  • Яхты султана Кабуса
  • Форт Матрах
  • Дворцовая площадь султана Кабуса
  • Резиденция Аль Алам

Описание экскурсии

Эта экскурсия позволит Вам поближе познакомиться с городом Маскат, столицей султаната Оман. Маскат поистине уникальный город сохранивший свою самобытность. Тут вы не увидите ни одного небоскреба, так как их строительство запрещено законом. Что вас ждет:• Посетите одну из самых больших и красивых по своему величию мечетей занимающую не много не мало 3 место в мире. Молитвенный храм украшают одни из крупнейших ковров ручной работы и в центре зала висит огромная люстра весом 8 тонн украшенная кристаллами Swarovski.
  • После мечети вы посетите Королевский Оперный Театр. Главная музыкальная и культурная площадка Омана. Построен театр по приказу султана Кабуса, в свое время первым в Арабском мире. Royal Opera House Muscat открыл свои двери 12 октября 2011 года.
  • Затем отправимся в район Матрах — самый старый район города. Где посетим старый рынок, главную набережную Маската и увидим яхты султана Кабуса, одна из которых является 2 по величине в мире. И в завершении экскурсии поднимемся на форт Матрах построенный в 16 веке, откуда открывается завораживающий вид на морской порт Маската.

• А так же посетим знаменитую дворцовую площадь султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль Алам. Важная информация:

  • Предупреждаем что в экскурсию не входят стоимость входных билетов (Оперный театр), поэтому посещение необходимо согласовывать с гидом заранее.
  • Для посещения мечети мужчинам обязательно быть в брюках или джинсах. Женщинам обязательно быть либо в длинном платье закрывающим руки и ноги полностью, либо свободные брюки и кофту закрывающие руки, а так же головной убор (платок).

Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевский Оперный театра
  • Рынок Матрах
  • Форт Матрах
  • Посещение площади с видом на дворец Аль Алам
Что включено
  • Услуги гида
  • Прохладительные напитки
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для посещения мечети необходимо соблюдать требования к одежде! Мужчинам обязательно быть в брюках или джинсах. Женщинам обязательно быть либо в длинном платье закрывающим руки и ноги полностью
  • Либо свободные брюки и кофту закрывающие руки
  • А так же головной убор (платок)!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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