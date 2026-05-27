На экскурсии вы познакомитесь с городом Низва, который на протяжении многих веков был столицей Омана. Мы посетим форт и окунёмся в историю завоеваний. Прогуляемся по рынку — месту, где царят свои традиции и порядки. Изучим уникальное сооружение, включённое в список ЮНЕСКО, — оросительный канал Дарис. А также поговорим о прошлом страны и культуре Востока.
Описание экскурсии
На протяжении многих веков город Низва, расположенный в 174 км от Маската, был политической и культурной столицей Омана, его главным экономическим и торговым центром. Сейчас это огромный город-оазис из пальм, раскинувшийся на 8 км.
Вы увидите:
- Форт Низву. Когда-то он успешно защищал султана и его подданных от набегов врагов. Здесь сохранились разнообразные архитектурные памятники, возведённые в Средневековье для защиты государства от португальцев и персов. Мы поднимемся на крепостную стену и полюбуемся живописным видом на город и окружающий его оазис
- Городской рынок. Главное средоточие местных традиций и порядков. Помимо продуктов и сувениров, здесь можно купить ружьё, кинжал, пальму и козу!
- Оросительный канал Дарис. Вы увидите уникальное сооружение, включённое в список ЮНЕСКО. Это самый крупный оросительный канал в Омане. Он был возведён около 2 тысячелетий назад, а вода в него поступает из подземных ручьёв
Вы узнаете:
- Почему Низва считается политической и культурной столицей Омана
- Какие традиции и обычаи здесь существуют
- Как устроены и для чего нужны оросительные каналы в Омане
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8. Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону
- Трансфер и перекус включены в стоимость
- Отдельно оплачивается: входной билет в форт Низвы — $13 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 160 туристов
Я живу в Маскате уже несколько лет. В Оман я влюбилась с первого взгляда — ещё во время своей первой поездки сюда. И тогда же решила, что хочу, чтобы каждый
