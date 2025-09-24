Мои заказы

Необычные дома в Маскате

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Маскате на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Маскат - восточная сказка
На машине
6 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Оман за 4 часа
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Оман за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу Омана, где история встречается с современностью. Узнайте о культурном наследии Маската и насладитесь его архитектурой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Вади-Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
11 дек в 08:30
13 дек в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Низва и окрестности: путешествие в прошлое - из Маската
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в прошлое: Низва и окрестности
Откройте для себя древнюю столицу Омана, посетите величественный форт, прогуляйтесь по старинным базарам и узнайте о жизни оманцев
Начало: У места вашего пребывания в Маскате
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    24 сентября 2025
    Низва и окрестности: путешествие в прошлое - из Маската
    Потрясающая экскурсия с гидом Данила! Организация на высшем уровне: пунктуальность, чистота, организованность, внимательность, воспитанность, отзывчивость, чувство юмора.
    Ездили в бывшую столицу
    читать дальше

    Омана город Низву, очень интересно, самобытно, красиво. Калоритный форт, можно ходить часами, читать, смотреть, слушать.
    Так же интересно было посмотреть деревню, которой более 400т лет, Аль- Хамра. От души рекомендую экскурсии с гидом Данила, получили много интересной информации о жизни людей, страны, все очень просто понятно и очень интересно.

Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2025
Сейчас в Маскате в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 500. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
