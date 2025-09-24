читать дальше

Омана город Низву, очень интересно, самобытно, красиво. Калоритный форт, можно ходить часами, читать, смотреть, слушать.

Так же интересно было посмотреть деревню, которой более 400т лет, Аль- Хамра. От души рекомендую экскурсии с гидом Данила, получили много интересной информации о жизни людей, страны, все очень просто понятно и очень интересно.