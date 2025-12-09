Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Оман за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу Омана, где история встречается с современностью. Узнайте о культурном наследии Маската и насладитесь его архитектурой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
11 дек в 08:30
13 дек в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство
Познакомьтесь с культурой Маската: мечеть Султана Кабуса, духи Amouage, галерея Алия и базар Матрах ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$238
$250 за всё до 4 чел.
