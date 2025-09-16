Ю Юлия По улочкам и площадям старого Кракова читать дальше были вдвоем с моим 10летним сыном,и несмотря на это получили полноценную,очень интересную экскурсию. послушали истории и легенды,было познавательно и весело. Получили рекомендации куда сходить и воспользовались ими😊я и ребенок в восторге! Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы

A Aleksei По улочкам и площадям старого Кракова Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.

M Marina По улочкам и площадям старого Кракова читать дальше поездку! С первых минут было понятно, что перед нами настоящий профессионал и человек, влюблённый в свой город. Татьяна рассказывает невероятно интересно — слушаешь, затаив дыхание, и буквально погружаешься в атмосферу Кракова.

Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.

Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков! Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за

А Александр Знакомьтесь, Краков Татьяна - великолепный экскурсовод, профессионал, знающий историю и современную жизнь города.

Отлично структурированный рассказ, хорошо построен маршрут.

Отличное чувство юмора, лёгкость в общении.

Учитывает интересы и возможности гостей.

Самые лучшие рекомендации другим путешественникам.

Не пожалеете.

Т Татьяна По улочкам и площадям старого Кракова Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!

Е Екатерина Знакомьтесь, Краков Большое спасибо Татьяне за наше знакомство с Краковом! Время пролетело незаметно, но любовь Татьяны к своему делу, самоотдача, знание истории места/мест, забота о нас, туристах, были очень заметны! Благодарим!



Игорь и Катя, из Suomi с любовью… 🫶🏻

О Ольга По улочкам и площадям старого Кракова Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.

V Vera Знакомьтесь, Краков Отличная экскурсия! Татьяна знающая, образованная, интересная, многогранная, с юмором гид. Рекомендую

С Саша Знакомьтесь, Краков Татьяна провела отличную экскурсию.

Знающий гид. Очень доброжелательна.

К Кулькова Знакомьтесь, Краков Наша компания из 4 человек осталась очень довольна, Татьяна нас расположила, познакомила с городом, поделилась ценными советами Для нас ценной была информация с ее оценкой мест к посещению.

К Кирилл По улочкам и площадям старого Кракова читать дальше комфорте. Сразу нам раздали аппараты на ухо, чтобы все было хорошо слышно. Маршрут продуман идеально, чтобы узнать и посмотреть все главные достопримечательности Кракова и понять куда ещё сходить. Татьяна замечательный рассказчик, было очень интересно увлекательно. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Татьяной! Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем

A Anna Знакомьтесь, Краков Отличная экскурсия для первого знакомства с городом Краков! Татьяна отличный рассказчик, материал насыщенный, но в то же самое время лёгкий для восприятия. Рекомендуем!

Т Татьяна Знакомьтесь, Краков Экскурсия, очень понравилась. Татьяна рассказывала интересно, содержательно. Советуем воспольвотся при посещении Краков. Город становится гораздо понятнее и душевные.

A Anna По улочкам и площадям старого Кракова читать дальше очень правильно и доступно продуманному плану. Таня не грузила нас огромный количеством дат и имен, которые никогда не запоминают уставшие и рассеянные туристы. У Тани очень приятная речь и интонация, которая помогает наслаждаться городом, и запоминать все тайны и легенды Кракова. Наличие аудиогидов и микрофона очень порадовала, и еще больше внесло легкости и колорита в очень познавательную экскурсию. Обращайтесь и записывайтесь к ней обязательно. Волшебный Краков, теперь у нас будет ассоциироваться еще и с таким профессиональным гидом! Спасибо!!! Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по

М Марина Знакомьтесь, Краков Экскурсия была очень интересная,мы посетили все знаковые места Кракова,все понравилось. Гид Татьяна была на высоте.

J Julija Знакомьтесь, Краков Экскурсия произвела самое положительное впечатление. Четыре часа, проведённые в Кракове, пролетели незаметно благодаря увлекательному рассказу гида Татьяны. Её глубокие знания, грамотная речь и умение удерживать внимание сделали экскурсию по-настоящему содержательной и познавательной. Благодарим за профессионализм и прекрасную организацию!

Г Галина Знакомьтесь, Краков Спасибо большое. Очень интересная экскурсия. Благодаря Татьяне теперь я без навигатора легко ориентируюсь в Кракове.

К Кирилл Знакомьтесь, Краков Экскурсия отличная! Татьяна рассказывала с энтузиастом, сообщила про необычные детали истории Кракова!

Время пролетело незаметно, очень рекомендуем к посещению!!!

В Владимир По улочкам и площадям старого Кракова Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.

При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.