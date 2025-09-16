Мини-группа
до 10 чел.
Знакомьтесь, Краков
Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 окт в 10:00
€25 за человека
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 окт в 10:00
€20 за человека
Билеты
Ужин в ресторане Кракова с шоу
Погрузитесь в атмосферу польского трактира с традиционными блюдами и фольклорной программой. Ужин с шоу станет ярким событием вашего визита в Краков
Начало: У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ri...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
Завтра в 18:30
7 окт в 18:30
€56 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 сентября 2025Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
- AAleksei14 сентября 2025Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
- MMarina8 сентября 2025Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
- ААлександр7 сентября 2025Татьяна - великолепный экскурсовод, профессионал, знающий историю и современную жизнь города.
Отлично структурированный рассказ, хорошо построен маршрут.
Отличное чувство юмора, лёгкость в общении.
Учитывает интересы и возможности гостей.
Самые лучшие рекомендации другим путешественникам.
Не пожалеете.
- ТТатьяна4 сентября 2025Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина4 сентября 2025Большое спасибо Татьяне за наше знакомство с Краковом! Время пролетело незаметно, но любовь Татьяны к своему делу, самоотдача, знание истории места/мест, забота о нас, туристах, были очень заметны! Благодарим!
Игорь и Катя, из Suomi с любовью… 🫶🏻
- ООльга1 сентября 2025Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
- VVera24 августа 2025Отличная экскурсия! Татьяна знающая, образованная, интересная, многогранная, с юмором гид. Рекомендую
- ССаша15 августа 2025Татьяна провела отличную экскурсию.
Знающий гид. Очень доброжелательна.
- ККулькова30 июля 2025Наша компания из 4 человек осталась очень довольна, Татьяна нас расположила, познакомила с городом, поделилась ценными советами Для нас ценной была информация с ее оценкой мест к посещению.
- ККирилл23 июля 2025Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
- AAnna23 июля 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с городом Краков! Татьяна отличный рассказчик, материал насыщенный, но в то же самое время лёгкий для восприятия. Рекомендуем!
- ТТатьяна16 июля 2025Экскурсия, очень понравилась. Татьяна рассказывала интересно, содержательно. Советуем воспольвотся при посещении Краков. Город становится гораздо понятнее и душевные.
- AAnna15 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
- ММарина7 июля 2025Экскурсия была очень интересная,мы посетили все знаковые места Кракова,все понравилось. Гид Татьяна была на высоте.
- JJulija6 июля 2025Экскурсия произвела самое положительное впечатление. Четыре часа, проведённые в Кракове, пролетели незаметно благодаря увлекательному рассказу гида Татьяны. Её глубокие знания, грамотная речь и умение удерживать внимание сделали экскурсию по-настоящему содержательной и познавательной. Благодарим за профессионализм и прекрасную организацию!
- ГГалина24 июня 2025Спасибо большое. Очень интересная экскурсия. Благодаря Татьяне теперь я без навигатора легко ориентируюсь в Кракове.
- ККирилл22 июня 2025Экскурсия отличная! Татьяна рассказывала с энтузиастом, сообщила про необычные детали истории Кракова!
Время пролетело незаметно, очень рекомендуем к посещению!!!
- ВВладимир14 июня 2025Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
- ЭЭлла27 мая 2025Хорошая экскурсия с экскурсоводом Таней, приятная, доступная и лёгкая подача материала. Дала пару рекомендаций, съориентировала что стоит самим посмотреть, на что не стоит тратить время. Спасибо
