Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Кракове на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Знакомьтесь, Краков
Пешая
4 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомьтесь, Краков
Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 окт в 10:00
€25 за человека
По улочкам и площадям старого Кракова
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 окт в 10:00
€20 за человека
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой
3.5 часа
1 отзыв
Билеты
Ужин в ресторане Кракова с шоу
Погрузитесь в атмосферу польского трактира с традиционными блюдами и фольклорной программой. Ужин с шоу станет ярким событием вашего визита в Краков
Начало: У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ri...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
Завтра в 18:30
7 окт в 18:30
€56 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    16 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
    читать дальше

    были вдвоем с моим 10летним сыном,и несмотря на это получили полноценную,очень интересную экскурсию. послушали истории и легенды,было познавательно и весело. Получили рекомендации куда сходить и воспользовались ими😊я и ребенок в восторге!

  • A
    Aleksei
    14 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
  • M
    Marina
    8 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
    читать дальше

    поездку! С первых минут было понятно, что перед нами настоящий профессионал и человек, влюблённый в свой город. Татьяна рассказывает невероятно интересно — слушаешь, затаив дыхание, и буквально погружаешься в атмосферу Кракова.
    Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.
    Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков!

  • А
    Александр
    7 сентября 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Татьяна - великолепный экскурсовод, профессионал, знающий историю и современную жизнь города.
    Отлично структурированный рассказ, хорошо построен маршрут.
    Отличное чувство юмора, лёгкость в общении.
    Учитывает интересы и возможности гостей.
    Самые лучшие рекомендации другим путешественникам.
    Не пожалеете.
  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    4 сентября 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Большое спасибо Татьяне за наше знакомство с Краковом! Время пролетело незаметно, но любовь Татьяны к своему делу, самоотдача, знание истории места/мест, забота о нас, туристах, были очень заметны! Благодарим!

    Игорь и Катя, из Suomi с любовью… 🫶🏻
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
  • V
    Vera
    24 августа 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Отличная экскурсия! Татьяна знающая, образованная, интересная, многогранная, с юмором гид. Рекомендую
  • С
    Саша
    15 августа 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Татьяна провела отличную экскурсию.
    Знающий гид. Очень доброжелательна.
  • К
    Кулькова
    30 июля 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Наша компания из 4 человек осталась очень довольна, Татьяна нас расположила, познакомила с городом, поделилась ценными советами Для нас ценной была информация с ее оценкой мест к посещению.
  • К
    Кирилл
    23 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
    читать дальше

    комфорте. Сразу нам раздали аппараты на ухо, чтобы все было хорошо слышно. Маршрут продуман идеально, чтобы узнать и посмотреть все главные достопримечательности Кракова и понять куда ещё сходить. Татьяна замечательный рассказчик, было очень интересно увлекательно. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Татьяной!

  • A
    Anna
    23 июля 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом Краков! Татьяна отличный рассказчик, материал насыщенный, но в то же самое время лёгкий для восприятия. Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Экскурсия, очень понравилась. Татьяна рассказывала интересно, содержательно. Советуем воспольвотся при посещении Краков. Город становится гораздо понятнее и душевные.
  • A
    Anna
    15 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
    читать дальше

    очень правильно и доступно продуманному плану. Таня не грузила нас огромный количеством дат и имен, которые никогда не запоминают уставшие и рассеянные туристы. У Тани очень приятная речь и интонация, которая помогает наслаждаться городом, и запоминать все тайны и легенды Кракова. Наличие аудиогидов и микрофона очень порадовала, и еще больше внесло легкости и колорита в очень познавательную экскурсию. Обращайтесь и записывайтесь к ней обязательно. Волшебный Краков, теперь у нас будет ассоциироваться еще и с таким профессиональным гидом! Спасибо!!!

  • М
    Марина
    7 июля 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Экскурсия была очень интересная,мы посетили все знаковые места Кракова,все понравилось. Гид Татьяна была на высоте.
  • J
    Julija
    6 июля 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Экскурсия произвела самое положительное впечатление. Четыре часа, проведённые в Кракове, пролетели незаметно благодаря увлекательному рассказу гида Татьяны. Её глубокие знания, грамотная речь и умение удерживать внимание сделали экскурсию по-настоящему содержательной и познавательной. Благодарим за профессионализм и прекрасную организацию!
  • Г
    Галина
    24 июня 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Спасибо большое. Очень интересная экскурсия. Благодаря Татьяне теперь я без навигатора легко ориентируюсь в Кракове.
  • К
    Кирилл
    22 июня 2025
    Знакомьтесь, Краков
    Экскурсия отличная! Татьяна рассказывала с энтузиастом, сообщила про необычные детали истории Кракова!
    Время пролетело незаметно, очень рекомендуем к посещению!!!
  • В
    Владимир
    14 июня 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
    При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
  • Э
    Элла
    27 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хорошая экскурсия с экскурсоводом Таней, приятная, доступная и лёгкая подача материала. Дала пару рекомендаций, съориентировала что стоит самим посмотреть, на что не стоит тратить время. Спасибо

