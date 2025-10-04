Мини-группа
до 10 чел.
Знакомьтесь, Краков
Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
€25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
17 дек в 11:00
18 дек в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
13 дек в 14:00
20 дек в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Билеты
Ужин в ресторане Кракова с шоу
Погрузитесь в атмосферу польского трактира с традиционными блюдами и фольклорной программой. Ужин с шоу станет ярким событием вашего визита в Краков
Начало: У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ri...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
15 дек в 18:30
18 дек в 18:30
€56 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
12 дек в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
от €130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила4 октября 2025Прекраснл,спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Кракове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кракову в декабре 2025
Сейчас в Кракове в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 20 до 260. Туристы уже оставили гидам 676 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 676 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль