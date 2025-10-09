Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Прогулка по Казимежу раскроет историю еврейского гетто и культурного возрождения района. Уникальные рассказы и памятники ждут вас
Начало: Szeroka 1
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€83 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
€74 за всё до 10 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 окт в 15:15
€20
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Краковом
Прогулка по Кракову с выбором маршрута: исторический центр или еврейский квартал. Узнайте легенды и секреты города, наслаждаясь его атмосферой
Начало: У ресторана «Под Вавелем»
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
