Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Кракове на русском языке, цены от €20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Казимеж: по следам второй мировой войны
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Прогулка по Казимежу раскроет историю еврейского гетто и культурного возрождения района. Уникальные рассказы и памятники ждут вас
Начало: Szeroka 1
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€83 за всё до 15 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Казимеж - квартал горя и счастья
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
€74 за всё до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Пешая
2.5 часа
-
20%
89 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 окт в 15:15
€20€25 за человека
Личное свидание с Краковом
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Краковом
Прогулка по Кракову с выбором маршрута: исторический центр или еврейский квартал. Узнайте легенды и секреты города, наслаждаясь его атмосферой
Начало: У ресторана «Под Вавелем»
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Казимеж: по следам второй мировой войны
  2. Тайны и легенды старинного Кракова
  3. Казимеж - квартал горя и счастья
  4. Свидание с Краковом каждый день
  5. Личное свидание с Краковом
Какие места ещё посмотреть в Кракове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Казимеж
  3. Старый город
  4. Музей Фабрика Шиндлера
  5. Освенцим
  6. Старый Краков
  7. Аушвиц
  8. Еврейский квартал
  9. Мариацкий костёл
  10. Вавельский замок
Сколько стоит экскурсия по Кракову в октябре 2025
Сейчас в Кракове в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 239 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь