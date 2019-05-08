Посетите Аушвиц-Биркенау в рамках 7-часового тура из Кракова. Вы увидите крупнейший лагерь смерти в истории человечества и трагически известное место геноцида во Вторую мировую войну. Аушвиц-Биркенау напрямую ассоциируется с самыми чудовищными преступлениями.

Лагерь построили нацисты в 1940 году в пригороде Освенцима. По оценкам, в Аушвиц-Биркенау погибло более 1,5 миллионов человек — представителей 28 национальностей. Почти 90% убитых были евреями.

Посещение бывшего концентрационного лагеря без сомнения запомнится, так как оно позволяет представить себе масштабы Холокоста. В 1979 году ЮНЕСКО добавило это место в список Всемирного культурного и природного наследия.