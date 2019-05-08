Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте историю Освенцима и Холокоста
Посетите крупнейший из бывших концентрационных лагерей нацистов
Взгляните на бывшие газовые камеры и бараки, где держали заключенных
Посетите Аушвиц-Биркенау в рамках 7-часового тура из Кракова. Вы увидите крупнейший лагерь смерти в истории человечества и трагически известное место геноцида во Вторую мировую войну. Аушвиц-Биркенау напрямую ассоциируется с самыми чудовищными преступлениями.
Лагерь построили нацисты в 1940 году в пригороде Освенцима. По оценкам, в Аушвиц-Биркенау погибло более 1,5 миллионов человек — представителей 28 национальностей. Почти 90% убитых были евреями.
Посещение бывшего концентрационного лагеря без сомнения запомнится, так как оно позволяет представить себе масштабы Холокоста. В 1979 году ЮНЕСКО добавило это место в список Всемирного культурного и природного наследия.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты без очереди в мемориал Освенцим-Биркенау
Трансфер до Освенцима и обратно
Групповая экскурсия с гидом (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит
Еда или напитки
Информационный буклет (можно приобрести)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Шорты
Чемоданы и большие сумки
Майки
Важная информация
В соответствии с требованиями Мемориала и музея Аушвиц-Биркенау все участники должны указать свое полное имя и контактные данные при бронировании
Во входе может быть отказано, если имя, указанное при бронировании, не совпадает с именем в удостоверении личности, указанном при входе
Максимальный размер багажа / сумки / кошелька / рюкзака - 30x20x10 см
Если ваш ребенок ростом менее 150 см, сообщите об этом поставщику, чтобы можно было установить детское кресло
С марта 2020 года новые правила Освенцима-Биркенау означают, что заблаговременное бронирование - единственный способ гарантировать, что вы сможете приехать. Как правило, при необходимости можно изменить дату и время билета после покупки. Обязательно свяжитесь с местным партнером, если у вас возникнут какие-либо вопросы о времени и дате бронирования
Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала
Время отправления приблизительное и может меняться до 3 часов
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 14 лет
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 264 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Nataliia
8 мая 2019
(Украина)
Трансфер был организован вовремя, в 10.00 нас забрали из наших съемных квартир, затем все остальные группы собрались одинаково. по дороге в Освенцим мы смотрели фильм на английском языке о либерализации лагеря. это поместило нас в атмосферу того времени в 1945 году. На месте по прибытии для нас не было подсказки о билетах, так как наш гид заранее купил билеты для нашей группы, и мы прошли контроль безопасности за 10 минут до входа на территорию. пожалуйста, обратите внимание, что большие сумки не допускаются. проверьте сеть музея для этого. нам дали наушники и последовали за нашим гидом, который рассказал нам на английском языке детали об обеих частях лагеря мы закончили около 15.30 и вернулись в Краков около 17.00. у нас был очень короткий перерыв в середине дня, чтобы перекусить и выпить кофе. может быть, перерыв после экскурсии может быть дольше 15 минут, так как вся программа ходьбы занимает 3,5 часа, и все чувствовали себя усталыми и хотели еще немного поесть, попить горшок и еще
C
Celia
28 авг 2021
(Франция)
Очень профессиональный водитель, во время встречи, но не говорил по-французски … очаровательный гид, терпеливый, ясный и точный. Мы смогли посетить 2 лагеря с перерывом между ними, чтобы перекусить. Небольшой плюс: урезанный билет идет! Мы пошли VIP … Посещение, которое нельзя пропустить!
M
Marieke
12 июля 2021
(Нидерланды)
Zeer goed georganiseerde excursie door Legendary Krakow (via GYG). We werden netjes op tijd opgehaald bij ons hotel door chauffeur Milo, supervriendelijk en reed keurig. Hij bracht ons naar Auschwitz en bracht ons in contact met onze fantastische gids die goed Engels sprak. Rondleiding was uitvoerig en informatie. Daarbij hadden we geluk dat het niet druk was, waardoor we ons niet opgejaagd voelden en we niet in de klem zaten met andere groepen. Daarna werden we naar het inmense Birkenau gereden en waren we redelijk alleen met onze gids. Zeer indrukwekkende ervaring.
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