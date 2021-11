Zeer goed georganiseerde excursie door Legendary Krakow (via GYG). We werden netjes op tijd opgehaald bij ons hotel door chauffeur Milo, supervriendelijk en reed keurig. Hij bracht ons naar Auschwitz en bracht ons in contact met onze fantastische gids die goed Engels sprak. Rondleiding was uitvoerig en informatie. Daarbij hadden we geluk dat het niet druk was, waardoor we ons niet opgejaagd voelden en we niet in de klem zaten met andere groepen. Daarna werden we naar het inmense Birkenau gereden en waren we redelijk alleen met onze gids. Zeer indrukwekkende ervaring.