Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Курортный городок в окружении Карпатских гор

Закопане, несмотря на славу лучшего горнолыжного курорта Польши, понравится не только любителям спорта. Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по достопримечательностям горного городка: рассмотрим деревянный костёл 19 века, пройдем по ухоженной и фотогеничной пешеходной улочке Крупуками, оценим масштабы самого большого лыжного трамплина Велька Крокев и на фуникулере покорим гору Губалувка, наслаждаясь захватывающими панорамами. А еще вы узнаете, почему Закопане притягивает артистов и художников со всей Польши, и отведаете местный деликатес — овечий сыр, приготовленный на гриле.

Термальные бассейны

Во второй половине дня, когда ваши легкие наполнятся горным ⛰️ воздухом, а карты памяти — атмосферными фотографиями, мы посетим термальный аквапарк в Бялке Татранской. Вы понежитесь в теплой, богатой минералами воде, которая поступает в открытые бассейны с глубины 2000 метров. Полюбуетесь горными склонами и лесами и сможете опробовать местные spa процедуры.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Дорога из Кракова до Закопане занимает около 2 часов

Экскурсию про вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет