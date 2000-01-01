Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане

Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Кракова
Небольшой и живописный Закопане — лучшее место, чтобы насладиться пейзажами Карпат, природными термальными источниками, горными ⛰️ тропами и восточноевропейским колоритом.

Вы проведете день, прогуливаясь по курортным улочкам, покоряя горы на фуникулере, нежась в открытых бассейнах и погружаясь в атмосферу любимого пристанища польской богемы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €50 за человека

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Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане

Что вас ожидает

Курортный городок в окружении Карпатских гор
Закопане, несмотря на славу лучшего горнолыжного курорта Польши, понравится не только любителям спорта. Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по достопримечательностям горного городка: рассмотрим деревянный костёл 19 века, пройдем по ухоженной и фотогеничной пешеходной улочке Крупуками, оценим масштабы самого большого лыжного трамплина Велька Крокев и на фуникулере покорим гору Губалувка, наслаждаясь захватывающими панорамами. А еще вы узнаете, почему Закопане притягивает артистов и художников со всей Польши, и отведаете местный деликатес — овечий сыр, приготовленный на гриле.

Термальные бассейны
Во второй половине дня, когда ваши легкие наполнятся горным ⛰️ воздухом, а карты памяти — атмосферными фотографиями, мы посетим термальный аквапарк в Бялке Татранской. Вы понежитесь в теплой, богатой минералами воде, которая поступает в открытые бассейны с глубины 2000 метров. Полюбуетесь горными склонами и лесами и сможете опробовать местные spa процедуры.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога из Кракова до Закопане занимает около 2 часов
  • Экскурсию про вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены все транспортные расходы, обед (суп и главное блюдо). Напитки оплачиваются дополнительно.
  • По желанию дополнительно оплачивается: вход в термальный аквапарк в Бялке Татранской на 2. 5 часа — взрослым 69 PLN (около 17 евро), детям до 13 лет — 49 PLN (около 12 Евро)
Начало и место завершения
🚩 у отеля Wyspiański
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане

Экскурсия проводится в субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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