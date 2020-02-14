2 отзыва оставили туристы

Аушвиц и Биркенау: места памяти
Комплекс концентрационных лагерей в польском городе Освенцим был создан в 1940 году и освобожден только в 1945: за эти годы здесь замучили более 1,1 миллиона узников. Вы узнаете о создании Освенцима, о страшных условиях жизни заключенных, об изнурительной работе, о жутких медицинских экспериментах и об освобождении лагеря советскими войсками. В программе экскурсии осмотр территорий двух частей Освенцима:
В результате поездка в Освенцим поможет лучше понять историю концентрационных лагерей и осмыслить ужасы нацизма.
К сожалению, из-за ситуации с карантином брони на эту экскурсию не принимаются до 26 марта.
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