8 отзывов оставили туристы

Величка – небольшой город 🏙️ в 10 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших старинных соляных шахт Европы (700 лет). Глубина шахты 340 метров, общая длина коридоров и туннелей свыше 245 километров.
Туристическая трасса протяженностью более 3 км включает свыше 20 залов, в том числе самый большой и уникальный, костел Св. Кинги – покровительницы шахтеров. Подземный костел богато украшен люстрами, резьбой и скульптурами святых высеченными из соли. В шахте особый лечебный микроклимат, на глубине 135 м. оборудован санаторий.
Соляная шахта в Величке включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что входит
Транспортные расходы и билет в шахту включены в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 автобусная остановка у отеля Wyspiański
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