Елена К. проводит ещё 2 экскурсии

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Экскурсия в музее «Подземный рынок»

Елена К.
Елена К. – Гид из Кракова
Попасть в этот музей 🖼 можно только спустившись под землю.

Оказавшись здесь вы окунетесь в атмосферу Средневековья.

В «Подземном рынке» сохранились остатки дорог и архитектурных сооружений того Кракова, о котором мы можем прочитать в учебниках истории 📖.

Представленные здесь экспонаты были найдены во время раскопок Рыночной площади.

Собственно музей и есть то самое место, где работали археологи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-14 человек

  • €70 за экскурсию

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Экскурсия в музее «Подземный рынок»
Экскурсия в музее «Подземный рынок»
Экскурсия в одном из популярнейших музеев Кракова «Подземный рынок».
Почему музей 🖼 «подземный»? Потому что он находится на месте археологических раскопок и показывает результаты этих раскопок! Почему «рынок»? Потому что именно на площади рынок (то есть, центральной площади города) разворачивалась вся жизнь средневековых людей! Спускаясь на 4 метра под землю мы, как на машине времени, перемещаемся на 700 лет назад, в зажиточный купеческий город 🏙️ Краков. Чем и как торговали в Кракове, что ели, как развлекались, во что одевались, по каким дорогам ездили, обо всем этом и других интересностях из жизни средневековых жителей Кракова мы узнаем во время этой экскурсии!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость входных билетов в музей:
  • 21 злотый стандартный билет
  • 18 злотых льготный билет.
Начало и место завершения
🚩 Центральная площадь Кракова Rynek Główny
Экскурсия в музее «Подземный рынок»
Экскурсия в музее «Подземный рынок»
Экскурсия в музее «Подземный рынок»
Экскурсия в музее «Подземный рынок»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена К.
Елена К.
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Елена К. проводит ещё 2 экскурсии

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