Елена К. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия в одном из популярнейших музеев Кракова «Подземный рынок».

Почему музей 🖼 «подземный»? Потому что он находится на месте археологических раскопок и показывает результаты этих раскопок! Почему «рынок»? Потому что именно на площади рынок (то есть, центральной площади города) разворачивалась вся жизнь средневековых людей! Спускаясь на 4 метра под землю мы, как на машине времени, перемещаемся на 700 лет назад, в зажиточный купеческий город 🏙️ Краков. Чем и как торговали в Кракове, что ели, как развлекались, во что одевались, по каким дорогам ездили, обо всем этом и других интересностях из жизни средневековых жителей Кракова мы узнаем во время этой экскурсии!