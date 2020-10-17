Отправляйтесь в бывший концентрационный лагерь на минивэне – поездка займет 1 час 20 минут.

Аушвиц основан 27 апреля 1940 года и с того времени стал местом истребления людей из-за нечеловеческих условий и физических издевательств над заключенными. Это был крупнейший лагерь смерти нацистского режима. Во время тура профессиональный гид покажет вам забор из колючей проволоки, сторожевые вышки, бараки, виселицы и газовые камеры – все это иллюстрирует обстоятельства, при которых проходил гитлеровский геноцид. Проведите здесь 2 часа с коротким 20-минутным перерывом.

Также вы посетите лагерь Биркенау в 5 минутах езды от Освенцима. Там расположено больше 300 сооружений, включая старые туалеты, смотровые вышки и газовые камеры. Такие события нелегко, но важно помнить, чтобы эта история никогда не повторилась.

Проведите здесь примерно 1,5 часа прежде чем вернуться в Краков (1 час 20 минут езды).