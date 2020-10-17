Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в крупнейшем нацистском концентрационном лагере на 8-часовом туре в Освенцим
Узнаете страшную историю лагерей смерти в Освенциме и Бжезинке
Осмотрите на значимые памятники страшных событий Второй мировой войны и гитлеровского Третьего Рейха
Отправляйтесь в бывший концентрационный лагерь на минивэне – поездка займет 1 час 20 минут.
Аушвиц основан 27 апреля 1940 года и с того времени стал местом истребления людей из-за нечеловеческих условий и физических издевательств над заключенными. Это был крупнейший лагерь смерти нацистского режима. Во время тура профессиональный гид покажет вам забор из колючей проволоки, сторожевые вышки, бараки, виселицы и газовые камеры – все это иллюстрирует обстоятельства, при которых проходил гитлеровский геноцид. Проведите здесь 2 часа с коротким 20-минутным перерывом.
Также вы посетите лагерь Биркенау в 5 минутах езды от Освенцима. Там расположено больше 300 сооружений, включая старые туалеты, смотровые вышки и газовые камеры. Такие события нелегко, но важно помнить, чтобы эта история никогда не повторилась.
Проведите здесь примерно 1,5 часа прежде чем вернуться в Краков (1 час 20 минут езды).
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от / до места вашего проживания в Кракове
Вход и экскурсия с гарнитурой в Освенциме
Вход и экскурсия в Бжезинке
Зонтик в дождливый день
Что не входит
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Еда и напитки
Студенческий билет
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
В соответствии с требованиями, все участники должны предоставить свое полное имя и контактные данные в рамках бронирования
Вам могут отказать во входе, если указанное при бронировании имя не совпадает с именем на удостоверении личности
В соответствии с требованиями все билеты в музей возврату не подлежат. Отнеситесь к заказу внимательно
В исключительных случаях минивэн может быть заменен на более крупный автобус, но с таким же уровнем комфорта
Во время посещения мемориала вы увидите только главные места и выставки. Чтобы тщательно исследовать комплекс, потребуется несколько дней
В исключительных случаях, когда говорящие на вашем языке гиды не будут доступны, будет выделен переводчик, переводящий на ваш язык
Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала. К сожалению, GetYourGuide и ваш гид не влияют на продолжительность перерыва
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4570 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
Bethany
17 окт 2020
(Великобритания)
Очень рекомендую эту поездку на минивэне в Освенцим. Мы решили забрать нас в 11 утра, но накануне вечером с нами связался водитель, чтобы сказать, что он заберет нас в 8 утра, что не было проблемой для нас. Нас забрали из квартиры вовремя, водитель отлично говорил по-английски и был в маске. Минивэн был современным и чистым. Мы собрали еще одну семью и отправились в Освенцим. Поездка была приятной, все были в масках. По прибытии в Освенцим наш водитель провел нас через въезд, где нас передали гиду музея. Она была великолепна, обладала обширными знаниями и относилась к ней с большим уважением. Темп был для нас идеальным, спешить не было. У нас был 10-минутный перерыв, чтобы поесть обед, который мы принесли с собой, затем мы вернулись к нашему водителю, который отвез нас в Освенцим 2, где нас ждал тот же музейный гид. После того, как нам показали здесь, наш водитель ждал нас снаружи и отвез нас обратно в Краков.
L
Lynne
11 дек 2019
(Великобритания)
После первоначального шока моего переезда в 9:30 из отеля, когда меня перевели в 6:10, я был доволен тем, что водитель забрал меня, который подошел к двери отеля, чтобы забрать меня, и его перевезли в фургоне с 4 другими пассажирами., Хороший водитель и очень приятный. Так рада раннему началу, которое означало, что мы пропустили более поздние толпы.
A
Alison
8 дек 2019
(Великобритания)
Должен сделать поездку. Сам музей не может быть описан одними словами, вы просто испытываете непреодолимое чувство, просто находясь там. Гид по музею был превосходным, отличным знанием, а рассказы лагеря воплотили его в жизнь, что на самом деле продолжалось. Никакое количество чтения или просмотра документальных фильмов не может подготовить вас. Организация поездки не может быть нарушена, мы получили электронное письмо в соответствии с рекомендациями, и водитель вовремя появился в отеле. Мы забронировали частный микроавтобус на 8, наш водитель Люк был очень любезным и знающим - он указал на вещи на маршруте, ответил на вопросы о поездке, а также на все остальное, включая отличные рекомендации по еде и питью. Очень рекомендую этот тур.
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