Крупнейшие города Португалии
Список самых больших и знаменитых городов Португалии по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео. Статьи с полноценной информацией есть для Фару и Лиссабона
ПортуЭкскурсии в Порту
МадейраЭкскурсии в Мадейре
СинтраЭкскурсии в Синтре
КоимбраЭкскурсии в Коимбре
ЛагушЭкскурсии в Лагуше
БрагаЭкскурсии в Браге
МадаленаЭкскурсии в Мадалене
ОбидушЭкскурсии в Обидуше
Понта-ДелгадаЭкскурсии в Понте-Делгаде
Beja
Браганса
Визеу
Вила-Реал
Кашкайш
Ковильян
Лейрия
Орта
Остров Грасиоза
Остров Корву
Остров Сан-Жоржи
Пику
Портимао
Порту-Санту
Санта-Мария
Синиш
Синтра
Терсейра
Флориш
Фуншал
Шавиш