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Крупнейшие города Португалии

Список самых больших и знаменитых городов Португалии по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео. Статьи с полноценной информацией есть для Фару и Лиссабона
ЛиссабонЭкскурсии в Лиссабоне
ФаруЭкскурсии в Фару
Порту
Экскурсии в Порту
Мадейра
Экскурсии в Мадейре
Синтра
Экскурсии в Синтре
Коимбра
Экскурсии в Коимбре
Лагуш
Экскурсии в Лагуше
Брага
Экскурсии в Браге
Мадалена
Экскурсии в Мадалене
Обидуш
Экскурсии в Обидуше
Понта-Делгада
Экскурсии в Понте-Делгаде
Beja
Браганса
Визеу
Вила-Реал
Кашкайш
Ковильян
Лейрия
Орта
Остров Грасиоза
Остров Корву
Остров Сан-Жоржи
Пику
Портимао
Порту-Санту
Санта-Мария
Синиш
Синтра
Терсейра
Флориш
Фуншал
Шавиш