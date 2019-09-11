Португальская столица ⭐️ Лиссабон — является самым древним городом Европы. Туристы едут себя, чтобы увидеть красивые 🤩 достопримечательности, например, Квартал Байша или Парк 🌳 Наций. Попробовать португальскую кухню 🥧, посетить национальные праздники и фестивали. В общем, чтобы прикоснуться к целой древней цивилизации

Лиссабон, Португалия

На западном побережье Европы находится старейший из европейских городов — столица Португалии Лиссабон. О временах величия португальских королей напоминают церкви и дворцы, фасады домов, богато украшенные многоцветной керамикой.

Неповторимый облик Лиссабона складывается из обаяния извилистых улочек, романтической музыки фаду, наполняющей сердца светлой грустью, и желтого трамвайчика — своеобразной визитной карточки города.

Лиссабон — самый западный и самый древний город Европы

Для путешественника, собирающегося посетить этот город, ХорошоТАМ предлагает основную нужную информацию и практические советы.

Лиссабон в цифрах и фактах

Население

Около 500 000 человек. Для европейской столицы — цифра весьма скромная. Город скорее провинциальный: низкий уровень преступности и расценки не столичные.

Язык

Португальский. Многие слова в написании напоминают испанские, а произносятся с некоторой шепелявостью.

Религия

Католицизм. В колониальные времена Португалия обратила в католическую веру сотни тысяч жителей жарких стран. Современные лиссабонцы и лиссабонки относятся к вере скорее формально. Процент ревностных католиков здесь гораздо меньше, чем в бывших португальских колониях, например, в индийском Гоа.

Валюта

Евро. В сувенирных лавочках предпочитают валюту мелкого номинала, крупным купюрам не доверяют, а кредитные карты принимают «со скрипом».

Виза

Шенген

Телефон и связь

Телефонный код Португалии +351. Для связи с домом можно использовать бесплатный WiFi (в отелях, парках и кафе) или купить сим-карту местного оператора.

Телефон службы спасения — 115,

Скорой помощи и полиции — 112.

В консульский отдел РФ в Лиссабоне можно позвонить по телефону +351 213 011 606 (для экстренных ситуаций +351 915 940 305).

Консульский отдел для граждан Украины: (+351) 21 301 50 49, (+351) 21 301 00 58.

Граждане республики Беларусь могут обратиться в консульский центр в Париже (тел. +331 44 14 69 79).

Географическое положение

Лиссабон расположен в юго-западной части евразийского континента, на Пиренейском полуострове, всего в сорока километрах от самой западной точки материка — мыса Рока. Его кварталы с черепичными крышами протянулись по холмам северного берега полноводной реки Тежу до пляжей на океанском берегу.

Раньше регион был зоной бурной сейсмической активности. Наиболее жестокое землетрясение, разрушившее Лиссабон почти до основания, произошло в 1755 году. Сегодня португальские вулканы, расположенные на островах в Атлантическом океане, спят спокойным сном и считаются безопасными.

Ближайший сосед португальского государства — Испания. Страны имеют во многом схожую культуру и традиции (коррида, гитарная музыка).

Лиссабон на карте

Прогулки по Лиссабону

Рельеф местности, в которой расположена столица Португалии — холмистый, поэтому для прогулок приготовьте удобную обувь. Ленивые и усталые могут воспользоваться услугами такси — на близкие расстояния поездка будет стоить не более 10 евро, а карабкаться в горку не придется.

Районы города расположены в разных «уровнях» и насыщены интересными для посещения объектами и памятниками старины:

Квартал Байша

Подъемник Санта Жушта, Лиссабон, Португалия

Низинный квартал Байша, где находится центральная площадь Россиу, Национальный театр, построенный в 15 веке, лифтовый подъемник Санта Жушта высотой 45 метров, по стилю постройки напоминающий знаменитую Эйфелеву башню, архитектурный ансамбль площади Праса ду Комерсиу с аркадами и триумфальной аркой.

Район Байру Алту

Район Байру Алту, Лиссабон, Португалия

«Верхний город» Байру Алту, знаменитый своей богемной атмосферой, барами и кафе, в которых до утра звучит гитарная музыка «фаду».

Район Алфама

Район Алфама, Лиссабон, Португалия

Самый старый район Алфама с узкими улочками, крутыми подъемами и спусками, смотровыми площадками, музеями, величественным Лиссабонским собором и живописным замком Святого Георгия.

Район Белем

Башня Торри-ди-Белен, Лиссабон, Португалия

Район Белем, находящийся в отдалении от центра. Ценители архитектуры направляются туда, чтобы своими глазами увидеть образцы оригинального стиля «мануэлино» (готика плюс восточные экзотические мотивы) — башню Белен и монастырь Жеронимуш.

Район Парк Наций

Океанариум в Лиссабоне, Португалия

Район Парк наций из стекла и бетона стоит посетить хотя бы ради крупнейшего в Европе океанариума. Огромный центральный аквариум на 5 000 000 литров воды окружен залами поменьше с имитацией разных климатических зон — от тропиков Индии до арктических льдов. Рядом расположены: большой торговый центр, казино, канатная дорога и самый длинный в Европе мост протяженностью 17 км, соединяющий северный и южный берега реки Тежу.

Монумент Кришту Рей

Монумент Кришту Рей, Лиссабон, Португалия

На высоком южном берегу находится грандиозный монумент Кришту Рей. Это колоссальная статуя Христа, построенная на народные пожертвования, как благодарность Богу за возможность сохранить нейтралитет Португалии во Второй мировой войне. На обзорную площадку наверху можно подняться на лифте (6 евро).

История и современность

Девушка в национальной одежде на Фестивале португальского наследия, Лиссабон, Португалия

Лиссабон имеет богатую историю, которой могут позавидовать большинство старинных европейских городов. Древние кельты воздвигали в этом месте дольмены, а уже в 1200 году до нашей эры здесь существовал крупный финикийский порт. В течение многих веков власть над этой территорией переходила от римских императоров к варварским племенам, затем к арабам, норвежским крестоносцам, пока, наконец, Португалия не стала самостоятельным королевством.

В средние века для здешних моряков на легких каравеллах Атлантика была дорогой к неизвестным странам и континентам. Развивая навигационную науку и судостроение, португальцы стали авторами многих великих географических открытий. Среди них Васко да Гама, открывший путь в Индию, Магеллан, первым в мире совершивший путешествие вокруг земного шара.

Современная Португалия — одна из самых бедных стран Европы. Поэтому жизнь здесь относительно дешевая. Недвижимость, отели, рестораны, такси — все по очень умеренным ценам.

Жители Лиссабона — вежливые, щедрые и доброжелательные люди. Они гордятся богатым историческим прошлым своей страны и умеют ценить обычные радости жизни: музыку, вкусный обед и просто хорошую погоду.

Внимание: не стоит в разговоре с местным жителем сравнивать его родину с соседней Испанией, чтобы не задеть национальное самолюбие. Даже самый тактичный и уравновешенный португалец выйдет из себя! Хотя обычно по темпераменту эти мягкие и сдержанные люди отличаются от более эмоциональных и экспансивных испанцев.

Климат

Субтропический климат создает идеальные условия для посещения Лиссабона практически в любой сезон. Зимы здесь мягкие, температурный минимум не опускается ниже 5°. В знойные дни июля и августа с максимальной температурой выше 30° стоит перенести осмотр достопримечательностей на утренние часы, а после обеда устроить себе сиесту по обычаю жителей Средиземноморья.

Вода в Атлантике удивительно чистая и прозрачная, но довольно холодная: температура редко поднимается выше 22°.

Статистика температур

Средняя температура C° по месяцам за последние 10 лет наблюдений (https://www.weatheronline.co.uk):

январь: воздух +12, вода +15;

февраль: воздух +12, вода +15;

март: воздух +14, вода +15;

апрель: воздух +16, вода+16;

май: воздух +19, вода +17;

июнь: воздух +21, вода +18;

июль: воздух +23, вода +19;

август: воздух +24, вода +19;

сентябрь: воздух +23, вода +19;

октябрь: воздух +20, вода +19;

ноябрь: воздух +14, вода +18;

декабрь: воздух +12, вода +17.

Куда отправимся?

Казино Эшторил, Португалия

на обзорную экскурсию . Двухэтажные автобусы красного или желтого цвета (15-20 €) — удачный выбор для посещения достопримечательностей западного района Белем и Парка Наций в северной части города. Чтобы проехаться по узким центральным улочкам, куда автобус не протиснется, подойдет экскурсия на трамвайчике (18€). Во всех этих вариантах доступен аудиогид на русском языке. Есть автобус-лодка, маршрут которого проходит по суше и по воде, а экскурсанты получают возможность любоваться панорамой города со стороны реки.

. Двухэтажные автобусы красного или желтого цвета (15-20 €) — удачный выбор для посещения достопримечательностей западного района Белем и Парка Наций в северной части города. Чтобы проехаться по узким центральным улочкам, куда автобус не протиснется, подойдет экскурсия на трамвайчике (18€). Во всех этих вариантах доступен аудиогид на русском языке. Есть автобус-лодка, маршрут которого проходит по суше и по воде, а экскурсанты получают возможность любоваться панорамой города со стороны реки. в музей . Помимо образцов культуры разных эпох, археологических находок и художественных произведений, в музеях Лиссабона представлены самые необычные экспозиции, посвященные воде, каретам, каравеллам. В музее науки можно примерить костюм космонавта или прокатиться на машине с квадратными колесами.

. Помимо образцов культуры разных эпох, археологических находок и художественных произведений, в музеях Лиссабона представлены самые необычные экспозиции, посвященные воде, каретам, каравеллам. В музее науки можно примерить костюм космонавта или прокатиться на машине с квадратными колесами. за покупками . Не ждите эксклюзива, здесь не Милан! Столицы мировой моды отсюда далеко. В маленьких лавочках — практичная и дешевая одежда. Обувные магазины предлагают широкий ассортимент обуви местного производства из натуральной кожи и по недорогой цене. В торговых центрах — стандартный набор брендовых вещей. Купили самое необходимое — и на пляж!

. Не ждите эксклюзива, здесь не Милан! Столицы мировой моды отсюда далеко. В маленьких лавочках — практичная и дешевая одежда. Обувные магазины предлагают широкий ассортимент обуви местного производства из натуральной кожи и по недорогой цене. В торговых центрах — стандартный набор брендовых вещей. Купили самое необходимое — и на пляж! к океану . Океан от центра города совсем недалеко. Дорога на электричке от центрального вокзала займет около 30 минут. Вход на пляж бесплатный. Можно арендовать шезлонг, растянуться на полотенце или просто посидеть в кафе на берегу, полакомиться свежевыловленной рыбой и морепродуктами, выпить кофе или портвейна.

. Океан от центра города совсем недалеко. Дорога на электричке от центрального вокзала займет около 30 минут. Вход на пляж бесплатный. Можно арендовать шезлонг, растянуться на полотенце или просто посидеть в кафе на берегу, полакомиться свежевыловленной рыбой и морепродуктами, выпить кофе или портвейна. на концерт традиционной музыки фаду . Это целое театральное представление с народными костюмами и в живописных декорациях. Немного напоминает знаменитые кабаре Парижа: исполнители выступают на сцене, зрители ужинают за столиками в полутьме таверны. Но обстановка более камерная. Если вы понравитесь официанту, он может предложить остаться на второе действие – для ценителей и знатоков артисты исполнят самый интересный репертуар, можно будет с ними поболтать и взять автографы.

. Это целое театральное представление с народными костюмами и в живописных декорациях. Немного напоминает знаменитые кабаре Парижа: исполнители выступают на сцене, зрители ужинают за столиками в полутьме таверны. Но обстановка более камерная. Если вы понравитесь официанту, он может предложить остаться на второе действие – для ценителей и знатоков артисты исполнят самый интересный репертуар, можно будет с ними поболтать и взять автографы. повеселиться . Ночная жизнь в столице Португалии бьет ключом! В богемном квартале Байру Алту дискотеки и бары с живой музыкой открыты от заката до рассвета.

. Ночная жизнь в столице Португалии бьет ключом! В богемном квартале Байру Алту дискотеки и бары с живой музыкой открыты от заката до рассвета. сыграть в рулетку и почувствовать себя Джеймсом Бондом. Совсем близко от столицы, в городке Эшторил, находится легендарное казино, послужившее образом для «Казино Рояль» из фильма о знаменитом шпионе. Поиграть в рулетку можно и без знания языка — все автоматизировано, ставки делаются на сенсорном экране. Концерты, живая музыка, неплохой ресторан.

Все эти виды отдыха отлично сочетаются друг с другом, поэтому за один день можно успеть и на пляже понежиться, и за сувенирами заскочить, и морскими деликатесами насладиться, и еще останется полночи на культурно-развлекательную программу.

Праздники

Празднование Дня Святого Антония, Лиссабон, Португалия

25 декабря — 1 января – рождественские праздники и Новый год. Как везде в Европе, наряжают елки, дарят подарки, встречают Деда Мороза (Pai Natal). Есть и местный ритуал — под бой курантов нужно съесть 12 виноградинок и запить бокалом шампанского — на счастье!

6 января — Богоявление, или праздник Трех Королей. Отмечают с традиционными танцами, песнями религиозного содержания. В этот праздник принято держать двери дома открытыми и кормить до отвала всех гостей;

конец февраля/начало марта — Марди Гра (веселый карнавал с переодеваниями);

25 апреля — день Свободы (в честь свержения диктатора Салазара). Ярмарки, фестивали, концерты;

1 мая — День Труда;

10 июня — День Португалии;

13 июня — День Святого Антония, покровителя Лиссабона. Улицы города заранее празднично украшают цветными гирляндами, веселье начинается уже накануне, народные гулянья продолжаются всю ночь;

начало июня — праздник тела Христова;

15 августа — Успение Девы Марии;

5 октября — День Республики;

1 ноября – День Всех Святых;

1 декабря — День Независимости;

8 декабря — День непорочного зачатия.

Чем порадовать желудок

Изобилие блюд из морепродуктов, не может не радовать🍤

Португалия — аграрная страна. Сельскохозяйственная продукция здесь традиционно высокого качества. В любом супермаркете вы найдете вкусные сыры, оливки, разнообразные вина, тягучий и сладкий портвейн, португальский хамон «презунто», ликер «жинжа» — все очень вкусно и относительно недорого.

Если вы основательно проголодались — отправляйтесь в ресторан. Надпись на вывеске «churrasqueira» отмечает заведения, повар которых готовит мясо на гриле.

Традиционные блюда:

суп-пюре из капусты с копчеными колбасками «калду верде»;

острое и калорийное блюдо фейжоада из смеси бобов и разнообразных копченостей;

куриные крылышки «пири-пири», щедро посыпанные перцем;

блюда из морепродуктов и рыбы, которые здесь в изобилии, обойдутся удивительно дешево, поэтому стоит попробовать все — креветки, мидии, лангусты, сардины и запеченную на гриле треску бакаляу;

слоеное пирожное «паштел-де-ната» с яично-сливочным кремом;

замечательно вкусное мороженое, политое местным медом.

Не пропустите обеденное время с 12 до 15 часов, после него большинство кафе и ресторанов закроется на сиесту до вечера!

Где остановиться в Лиссабоне

Роскошный бутик-отель Каса Фортунато, Лиссабон, Португалия

Здесь можно выбрать жилье на любой вкус и кошелек. Есть отели класса «люкс», где цена номера может доходить до 400 € за ночь. Есть койки в дешевых хостелах за 10 €. Средняя стоимость приличного номера в историческом центре обойдется дешевле, чем в других европейских столицах — порядка 60 €. Попробуйте найти подобные цены в Париже или Лондоне!

Если вы путешествуете с семьей или в составе большой компании, хорошим решением будет арендовать квартиру или виллу. Квартира обойдется чуть дороже двухместного номера, но ее надо снимать как минимум на неделю и дополнительно доплачивать за уборку.

ХорошоТАМ предлагает выбрать тур в Португалию в соответствии с вашими предпочтениями.

Как добраться

Хотите посмотреть исторический центр Лиссабона, садитесь на ретро-трамвай и в путь

Для въезда нужна шенгенская виза (35 €). Португальское консульство запрашивает стандартный перечень документов: билеты с датами приезда и отъезда, подтверждение брони отеля и вашей финансовой состоятельности, страховку.

Самый верный способ сюда добраться — самолет. Приехать на поезде в принципе возможно, но это будет стоить гораздо дороже и займет несколько суток. Из аэропортов Москвы в Лиссабон ежедневно вылетает около десятка рейсов (цена билета в оба конца в среднем 27 000 рублей). Время прямого перелета из Москвы — 5 часов 50 минут.

Средняя длительность полетов до Лиссабона с учетом стыковок:

из Москвы — 10 часов;

из Санкт-Петербурга — 15 часов;

из Екатеринбурга — 18 часов;

из Казани — 16 часов;

из Владивостока — 22 часа.

Транспортное сообщение внутри города: метро (4 линии), автобус, трамвай, Особенно популярен у туристов ретро-трамвайчик под номером 28, маршрут которого проходит по историческому центру. Северный и южный берега реки связывает паромная переправа.

Пригородные электрички в направлении пляжей «Лиссабонской Ривьеры» отходят от вокзала Cais do Sodre достаточно часто: до 10 утра каждые 8-10 минут, днем 3 раза в час. Стоимость поездки в оба конца не выше 5 € на человека.

Что привезти из Португалии на память?

Фигурка петушка Барселуша, отличный сувенир из Португалии

Сувенирные лавочки Лиссабона предлагают разнообразный ассортимент продукции местного производства. Что можно привезти с собой из поездки, кроме традиционных магнитиков? ХорошоТАМ рекомендует:

фигурку петушка Барселуша. Эта храбрая птичка прославилась своей справедливостью — даже будучи пожаренным и поданным на стол, он закукарекал, чтобы спасти невинно осужденного;

изюминку местной архитектуры — голубую керамическую плитку азулежуш;

аксессуары из кожи тонкой выделки;

поделки из пробкового дерева;

бутылочку сувенирного портвейна;

кофе в зернах.

Откровенно о плюсах и минусах

За:

самобытная история, оригинальная архитектура и неповторимая атмосфера города;

возможность сочетать пляжный и экскурсионный отдых;

вкусная и недорогая еда;

дешевое размещение;

идеальное место для отдыха всей семьей: есть развлечения для молодежи, познавательные экскурсии для детей.

Против:

холмистая местность (прогуляться на высоких каблуках не удастся);

обилие вкусных и высококалорийных десертов не позволит сбросить вес;

медленный и плавный темп жизни, противопоказанный слишком активным натурам;

температура воды в океане (в среднем 20°) не слишком комфортная.

Что нужно обязательно сделать в Лиссабоне:

подняться на смотровую площадку монумента Кришту Рей;

сфотографироваться на желтом трамвайчике;

поплавать в океане;

побывать на концерте фаду;

увидеть в океанариуме рыбу-луну;

сделать одну маленькую ставку на рулетке в казино.

Откройте для себя Лиссабон, и вам захочется еще не раз вернуться в этот разноцветный город под ласковым солнцем, обдуваемый солеными атлантическими ветрами, ощутить неспешный и размеренный ритм его жизни.