Лиссабон — Назаре

Первым на нашем пути будет старинный рыбацкий городок Назаре, который знаменит самыми большими волнами в мире. Это невероятное по силе и удивительное по красоте явление, образуется, благодаря подводному каньону Назаре («Canhão da Nazaré»), достигающему 5 км в глубину и протянувшемуся вдоль побережья на сотни километров. Здесь, поднявшись на высокий мыс Ситиу, вы увидите захватывающую панораму побережья, ощутите невероятную энергетику океана и узнаете, почему Васко да Гама перед знаменитым путешествием в Индию посетил именно это место.

Назаре — Обидуш

Затем мы отправимся в Обидуш — один из древнейших городов Португалии, где до сих пор царит атмосфера далекого прошлого. Пройдя через главные ворота крепости, вы совершите настоящее путешествие во времени. Здесь расположен величественный замок 🏰, а сам город 🏙️ окружают средневековые зубчатые стены, откуда открывается живописный вид на окрестности. В городе можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому невозможно остаться равнодушным.

Обидуш — Пениш

Дальше наш путь лежит в Пениш — самый западный город Европы, который ещё недавно был островом. Здесь вы прогуляетесь 👣 вдоль берега и восхититесь невероятно красивыми 🤩 скалами, напоминающими марсианский ландшафт. Я расскажу вам о рыбном промысле, процветающему здесь со времён римской империи и о местных кружевницах. Вы узнаете о городской крепости и о политических заключённых, томившихся в ней. Затем мы направимся на полуостров Бальял, где в старые времена охотились на китов, а сегодня это место превратилось в настоящую мекку для сёрферов.

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