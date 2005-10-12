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Назаре — город самых больших волн

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Приглашаю отправиться в удивительное путешествие по Серебряному побережью Португалии и побывать в местах, где мощь Атлантического океана, древняя история 📖 и живописная природа соединились вместе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €300 за экскурсию

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Назаре — город самых больших волн
Назаре — город самых больших волн

Что вы увидите

  • Назаре
  • Обидуш
  • Пениш
Лиссабон — Назаре
Первым на нашем пути будет старинный рыбацкий городок Назаре, который знаменит самыми большими волнами в мире. Это невероятное по силе и удивительное по красоте явление, образуется, благодаря подводному каньону Назаре («Canhão da Nazaré»), достигающему 5 км в глубину и протянувшемуся вдоль побережья на сотни километров. Здесь, поднявшись на высокий мыс Ситиу, вы увидите захватывающую панораму побережья, ощутите невероятную энергетику океана и узнаете, почему Васко да Гама перед знаменитым путешествием в Индию посетил именно это место.
Назаре — Обидуш
Затем мы отправимся в Обидуш — один из древнейших городов Португалии, где до сих пор царит атмосфера далекого прошлого. Пройдя через главные ворота крепости, вы совершите настоящее путешествие во времени. Здесь расположен величественный замок 🏰, а сам город 🏙️ окружают средневековые зубчатые стены, откуда открывается живописный вид на окрестности. В городе можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому невозможно остаться равнодушным.
Обидуш — Пениш
Дальше наш путь лежит в Пениш — самый западный город Европы, который ещё недавно был островом. Здесь вы прогуляетесь 👣 вдоль берега и восхититесь невероятно красивыми 🤩 скалами, напоминающими марсианский ландшафт. Я расскажу вам о рыбном промысле, процветающему здесь со времён римской империи и о местных кружевницах. Вы узнаете о городской крепости и о политических заключённых, томившихся в ней. Затем мы направимся на полуостров Бальял, где в старые времена охотились на китов, а сегодня это место превратилось в настоящую мекку для сёрферов.

Дополнительно:

  • Во время этого путешествия у вас будет возможность пообедать в одном из местных ресторанов, где подают блюда из свежей рыбы и морепродуктов (доплата).
  • По вашему желанию экскурсионную программу можно дополнить уроком серфинга или путешествием на острова Берленгаш (с мая по октябрь).
Что входит
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
  • Уроки по сёрфингу с мая по октябрь (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Назаре — город самых больших волн
Назаре — город самых больших волн
Назаре — город самых больших волн
Назаре — город самых больших волн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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