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Индивидуальная
до 4 чел.
По следам тамплиеров
Погрузитесь в эпоху рыцарства и инквизиции. Узнайте, кем были тамплиеры и как они связаны с великими географическими открытиями
«Древние крепости, уникальная синагога и эпоха инквизиции»
Завтра в 08:30
15 июл в 08:30
от €385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нетривиальная Португалия
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне: Райский сад Будды, старинная винодельня и крепость Обидуш. Погружение в историю и культуру
«После обеда вы отправитесь в старинный город-крепость Обидуш»
Завтра в 18:00
15 июл в 08:00
от €500 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя.
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Всего 6 отзывов в Лиссабоне в категории "Музей Крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музей Крепость»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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