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Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Лиссабоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
По следам тамплиеров
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам тамплиеров
Погрузитесь в эпоху рыцарства и инквизиции. Узнайте, кем были тамплиеры и как они связаны с великими географическими открытиями
«Древние крепости, уникальная синагога и эпоха инквизиции»
Завтра в 08:30
15 июл в 08:30
от €385 за всё до 4 чел.
Нетривиальная Португалия
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Нетривиальная Португалия
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне: Райский сад Будды, старинная винодельня и крепость Обидуш. Погружение в историю и культуру
«После обеда вы отправитесь в старинный город-крепость Обидуш»
Завтра в 18:00
15 июл в 08:00
от €500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Нетривиальная Португалия
Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя.
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Ребята знают свою работу, а главное - делают это с любовью, что (на мой взгляд) самое главное) Не смотря на то, что экскурсию мы заказали в последний момент (накануне вечером) - все было организовано просто отлично. Интересный маршрут, и в правду, не тривиальный - легкий, красивый и познавательный! Спасибо от всей нашей компании! В Португалию мы влюбились))

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Всего 6 отзывов в Лиссабоне в категории "Музей Крепость"

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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. По следам тамплиеров;
  2. Нетривиальная Португалия.
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Башня Белен;
  2. Мыс Рока;
  3. Синтра;
  4. Площадь Коммерции;
  5. Алфама;
  6. Дворец Келуш;
  7. Район Белен;
  8. Площадь Россиу;
  9. Замок Святого Георгия;
  10. Район Алфама.
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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