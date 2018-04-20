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Ребята знают свою работу, а главное - делают это с любовью, что (на мой взгляд) самое главное) Не смотря на то, что экскурсию мы заказали в последний момент (накануне вечером) - все было организовано просто отлично. Интересный маршрут, и в правду, не тривиальный - легкий, красивый и познавательный! Спасибо от всей нашей компании! В Португалию мы влюбились))